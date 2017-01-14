Yerli otoya devlet destekli küresel taksi modeli

Türk tasarımı ile taksi modeliyle bir elektrikli otomobil üretimine geçileceğini söyleyen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, devletin en fazla yüzde 49 hissedar olacağı bir konsorsiyum oluşturacaklarını söyledi. Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleriyle birlikte Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’yü makamında ziyaret etti. ATO’nun yeni yönetimine başarılar dileyen Bakan Özlü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın adında ‘sanayi’ sözcüğü olsa da sanayi ve ticaretin ayrı düşünülecek kavramlar olmadığını söyledi. Bakan Özlü “Aslında her sanayici aynı zamanda bir tüccardır. Sanayici bir şey yapıyorsa satıyor, yaparken alıyor” dedi.

DEVLET ORTAK OLACAK

Yerli otomobil üretimi konusuna da değinen Bakan Özlü ‘Babayiğit çıkmadı’ sözlerini hatırlattı. Türk sanayisinin otomobil yapıp piyasaya sürecek yeterlilikte olduğuna dikkat çeken Özlü, konunun teknolojik değil ticari olduğunu vurguladı. Türkiye’de yabancı firmaların otomobil üreterek ihracat gerçekleştirdiğini, istihdam oluşturduğunu anlatan Özlü, tamamen Türk tasarımı olan yerli bir marka üreteceklerinin müjdesini verdi. Yerli marka otomobil için iş modeli yaptıklarını kaydeden Bakan Özlü, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın da onayladığı bu modelle, devletin en fazla yüzde 49 hissedar olacağı bir konsorsiyum oluşturacaklarını söyledi. Özlü “Türk tasarımı ile taksi modeliyle bir elektrikli otomobil üretimine geçeceğiz. Küresel bir başarı hedefliyoruz. Dünyanın önemli merkezlerinde uçaktan ineceksiniz, taksi çağıracaksınız, bir Türk taksisi sizi karşılayacak” diye konuştu.

TÜBİTAK YAPTIRACAK

Konuşmasında dördüncü sanayi devrimine de değinen Bakan Özlü, bu konuyu önemsediklerini ve Türkiye’nin sanayi devriminde geride olmadığını sözlerine ekledi.

Bakan Özlü, TÜBİTAK’ın da içinde olduğu, devlet teşkilatının da ele alındığı bir düzenleme yaptıklarını kaydederek, yapılacak yeni düzenleme ile Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun yapısının da değişeceğini söyledi. Özlü, Ar-Ge destekleme sistemini de değiştireceklerini anlatarak, ‘TÜBİTAK Ar-Ge yapmayacak, yaptıracak’ değerlendirmesinde bulundu.