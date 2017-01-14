Yerli otoya devlet destekli küresel taksi modeli
Yerli otoda devletin en fazla yüzde 49 hissedar olacağı bir konsorsiyum oluşturacaklarını söyleyen Bakan Özlü “Küresel bir başarı hedefliyoruz. Dünyanın önemli merkezlerinde Türk taksisi olacak” dedi.
Türk tasarımı ile taksi modeliyle bir elektrikli otomobil üretimine geçileceğini söyleyen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, devletin en fazla yüzde 49 hissedar olacağı bir konsorsiyum oluşturacaklarını söyledi. Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleriyle birlikte Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’yü makamında ziyaret etti. ATO’nun yeni yönetimine başarılar dileyen Bakan Özlü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın adında ‘sanayi’ sözcüğü olsa da sanayi ve ticaretin ayrı düşünülecek kavramlar olmadığını söyledi. Bakan Özlü “Aslında her sanayici aynı zamanda bir tüccardır. Sanayici bir şey yapıyorsa satıyor, yaparken alıyor” dedi.
DEVLET ORTAK OLACAK
Yerli otomobil üretimi konusuna da değinen Bakan Özlü ‘Babayiğit çıkmadı’ sözlerini hatırlattı. Türk sanayisinin otomobil yapıp piyasaya sürecek yeterlilikte olduğuna dikkat çeken Özlü, konunun teknolojik değil ticari olduğunu vurguladı. Türkiye’de yabancı firmaların otomobil üreterek ihracat gerçekleştirdiğini, istihdam oluşturduğunu anlatan Özlü, tamamen Türk tasarımı olan yerli bir marka üreteceklerinin müjdesini verdi. Yerli marka otomobil için iş modeli yaptıklarını kaydeden Bakan Özlü, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın da onayladığı bu modelle, devletin en fazla yüzde 49 hissedar olacağı bir konsorsiyum oluşturacaklarını söyledi. Özlü “Türk tasarımı ile taksi modeliyle bir elektrikli otomobil üretimine geçeceğiz. Küresel bir başarı hedefliyoruz. Dünyanın önemli merkezlerinde uçaktan ineceksiniz, taksi çağıracaksınız, bir Türk taksisi sizi karşılayacak” diye konuştu.
TÜBİTAK YAPTIRACAK
Konuşmasında dördüncü sanayi devrimine de değinen Bakan Özlü, bu konuyu önemsediklerini ve Türkiye’nin sanayi devriminde geride olmadığını sözlerine ekledi.
Bakan Özlü, TÜBİTAK’ın da içinde olduğu, devlet teşkilatının da ele alındığı bir düzenleme yaptıklarını kaydederek, yapılacak yeni düzenleme ile Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun yapısının da değişeceğini söyledi. Özlü, Ar-Ge destekleme sistemini de değiştireceklerini anlatarak, ‘TÜBİTAK Ar-Ge yapmayacak, yaptıracak’ değerlendirmesinde bulundu.
‘Vatandaşımızı, tüccarımızı, sanayicimizi spekülasyon teröristlerinden korumalıyız’
Ziyarette konuşan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, terör örgütlerinin Türkiye’nin istikrar ve güven ortamını hedef aldığını belirterek, amaçlarının güven duygusunu tahrip etmek ve insanları endişeye sevk etmek olduğunu kaydetti. Döviz ve faiz spekülatörlerinin de aynı amaca hizmet ettiğinin altını çizen Başkan Baran “Vatandaşımızı, tüccarımızı, sanayicimizi bu spekülasyon teröristlerinden korumalıyız. Bunları yapanlar ile bomba patlatan, suikast yapanların, eline silah alanların, devlete, millete kastedenlerin, bölücülerin amacı aynıdır. Bunların hepsi memleketin istikrar, istiklal ve istikbalini hedef almaktadır. Silahlı teröriste ne ceza veriliyorsa spekülasyon teröristine de o ceza verilmelidir. Üretim, ticaret, milletin emeği ve tasarrufu spekülasyon teröristlerinin saldırılarından, terörist eylemlerinden muhafaza edilmelidir” diye konuştu.
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