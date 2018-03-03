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Yerli porselen üreticisine Çin kaynaklı haksız rekabete karşı 5 yıllık özel önlemle koruma

Porselenden ve seramikten sofra ve mutfak eşyası üreten yerli üretici, Çin kaynaklı haksız rekabete karşı 5 yıllık özel önlemle korunacak.

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Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Açıklamada, dampingli ithalattan zarar gördüğünü iddia eden yerli üretim dalının, söz konusu ithalata önlem alınması için yaptığı başvuru üzerine, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli şartların sağlanması halinde soruşturma açılabildiği ve soruşturma sonucunda damping, zarar ve illiyet bağının tespit edilmesi durumunda önlem alınabildiği belirtildi.

Bu itibarla Çin Halk Cumhuriyeti menşeli "porselenden ve seramikten sofra ve mutfak eşyası" ithalatının dampingli fiyatlarla yapıldığı ve bu ithalatın zarara neden olduğu iddiasıyla gelen başvuru kapsamında, anılan ülkeye yönelik damping soruşturması başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu soruşturma kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 'porselenden ve seramikten sofra ve mutfak eşyası' ithalatında, haksız rekabetin önlenmesi amacıyla 5 yıl süreyle dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede tebliğin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 'porselenden ve seramikten sofra ve mutfak eşyası' ithalatında CIF bedelin yüzde 8'i oranında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur."

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