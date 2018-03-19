Yerli silah ve mühimmat için yerli çelik tesisi

Türkiye'nin kalktığı yerli ve milli silah atağında ne kadar haklı olduğu Afrin’de başarıyla gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’nda ortaya çıkarken, operasyonun kesintisiz yürütülmesinde yerli ve milli silahların payı yüzde 80’e ulaştı. ABD, Almanya ve İsrail gibi ülkelerin keyfi sebeplerle zaman zaman uyguladıkları silah ve mühimmat ambargosu nedeniyle önemli bir silah ve mühimmat üreticisi konumuna gelen Türkiye, silah üretimindeki hammadde ihtiyacının tamamını karşılayabilmek için gereken özelliklere sahip çelik üretimine de başladı.

OBÜS İÇİN MÜHİMMAT

Yerli ve milli savunma sanayine ivme kazandıracak hamleyi gerçekleştiren Makine Kimya ve Endüstrisi Kurumu (MKEK), Kırıkkale Ağır Silah ve Çelik Fabrikasında yapımı bitirilen çelikhane ile savunma sanayisinin çelik ihtiyacının tamamını karşılayacak. MKEK Kırıkkale Ağır Silah ve Çelik Fabrikası, Türkiye’de gelişen savunma sanayisine önemli katkılarda bulunuyor. Ülkenin yerli savunma gücünde yer alan Fırtına ve Panter Obüsü, Altay Tankı gibi muharebe araçlarının silah sistemleri, uluslararası çapta takdir edilen nüfuz edici bomba ve çeşitli uçak füzelerinin çelik dış yüzeylerinin hem dökümleri hem de işlenmesi bu fabrikada yapılıyor. Fabrika içerisine yeni kurulan gelişmiş teknoloji sistemlerine sahip çelikhane ise üretimin hem gelişmesini hem de hızlanmasını sağlıyor.

Çelik üretim tesisi hakkında konuşan Fabrika Müdürü Gündüz Güler, “Buradan ürettiğimiz çelikler, dövme yöntemiyle şekillendirilerek özellikle silah ve mühimmat üretiminde ihtiyaç olan çelikler üretilmektedir. Burada ağır silah malzemelerinin üretimlerini yapmaktayız” dedi.

TESTLER BİTİYOR

Ark ocağı ve pota ocağı ile son derece temiz bir çelik üretimi sağladıklarını belirten Güler, şunları söyledi: “Temizlikten kastettiğimiz şey, oksijen, azot ve hidrojen gazlarından temizlenmiş, özellikle nonmetalik inklüzyonlardan temizlenmiş son derece homojen çelik üretimidir. Modern çelikhanemizde biz bunu sağlıyoruz. Savunma sanayisinin ihtiyacı olan tüm kaliteli çelik türlerini üretebilecek yetenekteyiz. Aralık’ta başladığımız deneme üretimleri, şu anda namlu çelikleri de dahil tamamlanmak üzere. Mart sonuna kadar testlerini de tamamladığımız zaman, çelikhanemizi devreye alırız” dedi.

Makine Kimya ve Endüstirisi Kurumu Kırıkkale Ağır Silah ve Çelik Fabrikası’nda işçiler Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacı olan yerli ve milli silahlar için çelik üretiyor. Fabrika Müdürü Gündüz Güler, işçiler ve yöneticilerle yeni üretim alanını tanıttı.