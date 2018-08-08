Yerli sistemle harita savunmayı güçlendirdi
PiriReis adlı firmanın geliştirdiği Coğrafi Analiz Sistemi TSK ve Emniyetin İHA’ları tarafından kullanılıyor. Yerli yazılımla 3 boyutlu haritalama sistemi teknolojisi sayesinde savunma sistemleri daha güvenilir oldu.
Savunma sanayisindeki yerlileştirme çalışmaları ürün, sistem ve platformların yanında yazılım alanında da sürüyor. ODTÜ Teknokent’te faaliyet gösteren PiriReis Bilişim Teknolojileri harita ve coğrafi bilgi sistemi yazılımları alanında daha etkin çözümler üretiyor.
Şirket Genel Müdürü Gökhan Dağgez’in verdiği bilgilere göre, bu çözümler arasında yer alan Coğrafi Analiz Sistemi (CAS) Türkiye’nin haritacılık ve coğrafi bilgi sistemi alanındaki yazılım ihtiyaçlarının tamamen milli imkanlarla karşılanabilmesi ve dışa bağımlılığın sonlandırılması amacıyla 15 yıllık çalışma, binlerce satır kod yazılarak 50 kişilik bir ekip tarafından geliştirildi.Bu yazılım platformu, savunma ve güvenlik amaçlı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerine hizmet veriyor. CAS yazılım platformu, yerli Google Earth olarak da nitelendirilen 3 boyutlu bir sanal küre uygulaması olarak işlev görüyor.
UYDU İLE ENTEGRE
Platform, dizüstü bilgisayar, tablet ve cep telefonlarında da çalışıyor. Algoritması nedeniyle verileri çok hızlı şekilde gösteren ve işleyen CAS, aynı zamanda bunların tüm kullanıcılar arasında etkin şekilde anlık paylaşılmasını sağlıyor. CAS ile entegre çalışan web tabanlı ve mobil yazılım çözümleri de bulunuyor.Türkiye’de çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından üretilen her türlü milli coğrafi veri CAS yazılım platformu tarafından destekleniyor. Bunların başında Göktürk uydu görüntüleri, Harita Genel Müdürlüğü tarafından üretilen hava fotoğrafları ve her türlü harita, denizcilik verileri, belediyeler tarafından üretilen çeşitli kentsel ve imar verileri geliyor.
ASELSAN, emniyet için milli kriptolu telsiz üretecek
Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN arasında atılan imza ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Ankara ve İstanbul illerinde uçtan uca güvenilir haberleşme ihtiyacının karşılanması amacı ile Milli Kriptolu DMR (Digital Mobile Radio/Sayısal Mobil Telsiz) Telsiz Sistemi kurulacak. ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla özgün olarak geliştirilen DMR Telsiz Sistemi, Emniyet Genel Müdürlüğü için ilk fazda 15 ilde hizmete sunuldu. İkinci fazda da 7 il için daha sözleşme imzalandı. Üçüncü faz olacak Ankara ve İstanbul illerinin de tamamlanması ile Emniyet Genel Müdürlüğü, ülkenin yaklaşık üçte birinde sayısal haberleşme altyapısına sahip olacak. Kurulacak olan ASELSAN DMR Geniş Alan Sistemi ile İl Emniyet Müdürlükleri telsiz üzerinden veri yapabilme kabiliyetine sahip olacak.
3 BOYUTLU GÖRÜNTÜ
PiriReis, son olarak Baykar ile görev yapan tüm insansız hava araçlarının (İHA) anlık takibini sağlayan CAS’ın “Telemetri Modülü”nü geliştirdi. Daha önce TSK envanterinde bulunan ve kullanılan yurt dışı menşeli İHA’ların telemetri bilgisi, ilgili yabancı ülkeler tarafından sağlanmadığından, operasyonlarda görev yapan araçlar yerden bir haritacılık yazılımıyla takip edilemiyordu. Baykar’ın milli İHA’larıyla bu sorun ortadan kalktı ve havadan akan telemetri verilerini kullanan CAS-Telemetri Modülü ortaya çıktı.CAS-Telemetri Modülü ile harekat merkezleri ve yer kontrol istasyonlarında 3 boyutlu sanal küre üzerinde İHA’lar anlık takip edilip yönetilebiliyor, çeşitli analiz ve sorgulamalar yapılabiliyor, İHA kamera görüntülerinden faydalanılmasına ilişkin ihtiyaç duyulan tüm işlemler gerçekleştirilebiliyor.
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