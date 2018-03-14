Yerli sistemler Afrin’de Mehmetçik’e güç katıyor
Dünyanın sayılı orduları arasında yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri, envanterine giren yerli ve milli silahlarla Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de destan yazıyor.
Son dönemde envanterine giren yerli üretim silahlı insansız hava aracı (SİHA), ATAK helikopteri, Fırtına obüsü gibi muharebe sistemleriyle terörle mücadelede önemli başarılar elde eden Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’deki terör hedefleri yerli ve milli silahlarla imha ediliyor. Terör mevzilerinin savaş uçakları ve yerli silahlı insansız hava araçlarıyla vurulduğu harekatta, yüzde 75 oranında milli ve yerli mühimmat kullanılıyor.
İHA’LARIN GÖREVİ BÜYÜK
Kullanılan milli silahların başında ise İHA’lar geliyor. keşif ve gözetlemenin yanı sıra hareketli ve sabit hedefleri mini akıllı mühimmatlar kullanarak etkisiz hale getirebilen İHA’lar, yüzde 96 oranında yerli üretimden oluşuyor. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de yoğun kullanılan insansız hava araçlarıyla tespiti yapılan hedefler, savaş uçaklarının yanı sıra yine yerli imkanlarla üretilen silahlı İHA’lar tarafından imha ediliyor. İHA’lar, Afrin’in yanı sıra hudut güvenliği ve sınır hattının yakından takibine yönelik faaliyetlerde de etkin kullanılıyor. Güvenlik güçlerince gece görüşlü hava araçları ‘Serçe’ ve çok sayıda drone ile teröristlerin kazdığı tüneller havadan gözleniyor.
BÖCEK İHA’LAR İŞBAŞINDA
Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli başta olmak üzere TSK unsurlarının kullandığı ekipmanlar arasında avuç içine sığabilecek kadar küçük nano İHA’lar da yer alıyor. Ağırlık ve boyutlarıyla dikkati çeken bu İHA’lar, doğal nesneler ve canlılara benzedikleri için ‘böcek İHA’ olarak adlandırılıyor. Kolay kamufle olan bu sistemler, oldukça zor tespit ediliyor. Boyutları ve çalışma sistemleri de dikkate alındığında, radar ve insanlar tarafından çıplak gözle oldukça zor tespit edilebiliyor. Nano İHA’lar savaş ve operasyon anında uzak yerlere hızlı erişim ve gözetleme olanağı sağlamaları dolayısıyla önem taşıyor.
Milli radarlar düşmanı‘kör’ ediyor
ASELSAN’ın yerli ürettiği, düşman radarlarını etkisiz hale getiren KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi de harekat kapsamında önemli görev üstleniyor. ‘Elektronik destek’ ve ‘elektronik taarruz’ sistemlerinden oluşan KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi, hedef radarların karıştırılması, aldatılması ve iş yapamaz hale getirilmesini sağlıyor. Böylelikle dost birliklerin hava ve kara harekatında düşman unsurlar içine girmesine olanak yaratılıyor.
ATAK göz açtırmıyor
Yerli elektronik ve silah sistemleriyle donatılan T-129 ATAK da afrin’de TSK’nin önemli silahlarından birini oluşturuyor. Terör örgütü hedeflerinin kara unsurlarınca lazer sistemleriyle titizlikle işaretlenmesinin ardından T-129 ATAK helikopterleri, bölgeyi ateş altına alıyor. Türk mühendislerince üretimi tamamlanan ve envantere giren Cirit füzesi de TSK’nin bir diğer önemli silahı olarak dikkati çekiyor. Hafif zırhlı/zırhsız sabit ve hareketli hedeflere karşı yüksek hassasiyete sahip, sınıfının en uzun menzilli füzesi Cirit, ATAK helikopterlerince de kullanılıyor. Roketsan tarafından üretilen füze, dünyanın ilk lazer güdümlü helikopter füzesi olma özelliğini taşıyor. Milli ATAK helikopterinin resmi füze sistemi olarak tanımlanan Cirit sistemi İHA, kara araçları, sabit platformlar, hafif saldırı uçağı ve deniz platformlarına da entegre edilebilme özelliğine sahip.
Mehmetçik’ler Kirpi ve Ejder Yalçın’a emanet
Güvenlik güçlerince, Türkiye’nin önde gelen savunma sanayisi ürünleri arasında yer alan zırhlı muharebe aracı ve personel taşıyıcılar da harekatta kullanılıyor. Füze ve mayın riskine karşı güçlendirilmiş gövdeleri olan milli üretim zırhlı personel taşıyıcı ‘Kirpi’, Afrin’de kara birliklerinin sınır ötesine sevk edilmesinde görev alıyor. Harekat kapsamında kullanılan askeri araçlar arasında, yerli imkanlarla üretilen 4x4 zırhlı muharebe aracı Ejder Yalçın da yer alıyor. Özgün tasarım Ejder Yalçın, sınıfındaki en yüksek koruma seviyesiyle her türlü arazide etkin olarak görev yapabiliyor.
Afrin’e özel ‘TOSUN’
TSK, Zeytin Dalı Harekatı ile insansız kara araçlarını da operasyonel anlamda kullanmaya başladı. Güvenlik güçlerince bu kapsamda yerli üretim uzaktan kumandalı iş makinesi TOSUN etkin olarak kullanılıyor. Bu arada değişen savaş koşullarında şehir içi operasyon bölgelerinde personeli tehlikeye atmadan keşif gözetleme ve silahlı için geliştirilen silahlı operasyon robotu PUSAT ise dayanıklı yapısı ve hızlı müdahale özellikleriyle öncü birliklerin önemli teçhizatı arasında yer alıyor.
Keskin nişancıya milli silah
TSK tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Mehmetçik ilerleyişini sürdürürken, teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar da Afrin hattında görev alıyor. Harekata katılan keskin nişancılar tarafından kullanılan silahlar arasında Türkiye’nin ilk milli keskin nişancı tüfeği JMK Bora-12 de yer alıyor. Keskin nişancılar, Bora-12 ile hedefi 12’den vuruyor.
Komandolara milli piyade tüfeği
milli Piyade Tüfeği (MPT-76), komando birliklerince etkin olarak kullanılıyor. Milli imkanlarla üretilen ve farklı 42 NATO standardı kapsamında yapılan testleri hatasız geçen tek tüfek olma unvanını kazanan MPT-76’da seri üretim başladı. Bu kapsamda 5 bine yakın tüfek teslim edildi. 2026 yılına kadar 250 bin MPT-76’nın alımı planlanıyor.
Sınırın ‘Fırtına’ bekçileri
milli Piyade Tüfeği (MPT-76), komando birliklerince etkin olarak kullanılıyor. Milli imkanlarla üretilen ve farklı 42 NATO standardı kapsamında yapılan testleri hatasız geçen tek tüfek olma unvanını kazanan MPT-76’da seri üretim başladı. Bu kapsamda 5 bine yakın tüfek teslim edildi. 2026 yılına kadar 250 bin MPT-76’nın alımı planlanıyor.
Sınırın ‘Fırtına’ bekçileri
Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nın yanı sıra bölücü terör örgütüyle mücadelede de etkin rol oynayan Fırtına obüsü, gerek yerli üretim olması gerekse farklı namlu açılarından yaptığı art arda 3 atışın aynı anda hedefi vurabilme özellikleriyle öne çıkıyor.
TSK’ya yeni yerli mühimmat
Zeytin Dalı Harekatı’nda kullanılan çok namlulu roketatar silah sistemi T-122 ÇNRA, gece ve gündüz her türlü hava ve arazi şartlarında kullanılıyor. En modern sisteme sahip milli silah T-122 ÇNRA, Afrin kırsalında ilerleyen birliklere etkin ateş desteği sağlıyor. Bu sistem yüksek tahrip gücüne sahip bulunuyor.
Jetler milli ‘kit’le hedefe tam kilitleniyor
Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı F-16’lar, Zeytin Dalı Harekatı ve bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda kullanılan yerli donanımlar yardımıyla hedefi tam isabetle vuruyor.
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