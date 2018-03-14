Yerli sistemler Afrin’de Mehmetçik’e güç katıyor

Son dönemde envanterine giren yerli üretim silahlı insansız hava aracı (SİHA), ATAK helikopteri, Fırtına obüsü gibi muharebe sistemleriyle terörle mücadelede önemli başarılar elde eden Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’deki terör hedefleri yerli ve milli silahlarla imha ediliyor. Terör mevzilerinin savaş uçakları ve yerli silahlı insansız hava araçlarıyla vurulduğu harekatta, yüzde 75 oranında milli ve yerli mühimmat kullanılıyor.

İHA’LARIN GÖREVİ BÜYÜK

Kullanılan milli silahların başında ise İHA’lar geliyor. keşif ve gözetlemenin yanı sıra hareketli ve sabit hedefleri mini akıllı mühimmatlar kullanarak etkisiz hale getirebilen İHA’lar, yüzde 96 oranında yerli üretimden oluşuyor. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de yoğun kullanılan insansız hava araçlarıyla tespiti yapılan hedefler, savaş uçaklarının yanı sıra yine yerli imkanlarla üretilen silahlı İHA’lar tarafından imha ediliyor. İHA’lar, Afrin’in yanı sıra hudut güvenliği ve sınır hattının yakından takibine yönelik faaliyetlerde de etkin kullanılıyor. Güvenlik güçlerince gece görüşlü hava araçları ‘Serçe’ ve çok sayıda drone ile teröristlerin kazdığı tüneller havadan gözleniyor.

BÖCEK İHA’LAR İŞBAŞINDA

Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli başta olmak üzere TSK unsurlarının kullandığı ekipmanlar arasında avuç içine sığabilecek kadar küçük nano İHA’lar da yer alıyor. Ağırlık ve boyutlarıyla dikkati çeken bu İHA’lar, doğal nesneler ve canlılara benzedikleri için ‘böcek İHA’ olarak adlandırılıyor. Kolay kamufle olan bu sistemler, oldukça zor tespit ediliyor. Boyutları ve çalışma sistemleri de dikkate alındığında, radar ve insanlar tarafından çıplak gözle oldukça zor tespit edilebiliyor. Nano İHA’lar savaş ve operasyon anında uzak yerlere hızlı erişim ve gözetleme olanağı sağlamaları dolayısıyla önem taşıyor.