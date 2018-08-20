Yerli ve milli gurur gün yüzüne çıktı

Türkiye’deki genel maksat helikopter ihtiyacının karşılanması amacıyla geliştirilen T625 Genel Maksat Helikopteri’nin ilk örneğinin üretimi tamamlandı. Tasarım ve üretimi yerli olan helikopter, yoğun sistem ve yer testleri sonrasında gökyüzüyle buluşmaya hazırlanıyor.

UÇUŞ TESTİNE BAŞLIYOR

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen Özgün Helikopter Programı’nda bir süredir devam eden tasarım ve üretim faaliyetlerinde önemli bir aşamaya gelindi. Helikopter prototiplerinden ilki, üretimin tamamlanmasının ardından yer ve uçuş testlerinin yapılacağı tesislere intikal etti. Burada prototip üzerinde yapılacak yoğun sistem ve yer testleri sonrasında uçuş testlerinin başlatılması öngörülüyor.

T625 Genel Maksat Helikopteri’nin gövde, güç aktarma organları, rotor sistemi, iniş takımı ve otopilot gibi sistemlerinin tamamı TUSAŞ’ın imzasını taşıyor. Ayrıca helikopterin aviyonik sistemleri de milli ve yerli olarak tasarlanıp üretildi. Alınan bilgiye göre bu nitelikleriyle T625, alanında Türkiye’nin teknolojik katma değerinin en yüksek olduğu ürünlerin başında geliyor.

YÜKSEK PERFORMANS

Yüksek sıcaklık ve irtifa performansı, çoklu görev kabiliyeti, geniş kabin hacmi, gelişmiş Aerodinamik sistemler ve full glass kokbit ve katlanabilir iniş takımı T625’in özelliklerinden sadece bir kaçı.