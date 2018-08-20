Yerli ve milli gurur gün yüzüne çıktı
Milli ve yerli genel maksat helikopteri T625 yüzünü gösterdi. Milli ve yerli beyin gövde, güç aktarma organları, rotor sistemi, iniş takımı ve otopilotun yanı sıra aviyonik sistemlerin de tamamı TUSAŞ’ın imzasını taşıyan helikopter 2 mürettebat ve 12 yolcu kapasiteli...
Türkiye’deki genel maksat helikopter ihtiyacının karşılanması amacıyla geliştirilen T625 Genel Maksat Helikopteri’nin ilk örneğinin üretimi tamamlandı. Tasarım ve üretimi yerli olan helikopter, yoğun sistem ve yer testleri sonrasında gökyüzüyle buluşmaya hazırlanıyor.
UÇUŞ TESTİNE BAŞLIYOR
Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen Özgün Helikopter Programı’nda bir süredir devam eden tasarım ve üretim faaliyetlerinde önemli bir aşamaya gelindi. Helikopter prototiplerinden ilki, üretimin tamamlanmasının ardından yer ve uçuş testlerinin yapılacağı tesislere intikal etti. Burada prototip üzerinde yapılacak yoğun sistem ve yer testleri sonrasında uçuş testlerinin başlatılması öngörülüyor.
T625 Genel Maksat Helikopteri’nin gövde, güç aktarma organları, rotor sistemi, iniş takımı ve otopilot gibi sistemlerinin tamamı TUSAŞ’ın imzasını taşıyor. Ayrıca helikopterin aviyonik sistemleri de milli ve yerli olarak tasarlanıp üretildi. Alınan bilgiye göre bu nitelikleriyle T625, alanında Türkiye’nin teknolojik katma değerinin en yüksek olduğu ürünlerin başında geliyor.
YÜKSEK PERFORMANS
Yüksek sıcaklık ve irtifa performansı, çoklu görev kabiliyeti, geniş kabin hacmi, gelişmiş Aerodinamik sistemler ve full glass kokbit ve katlanabilir iniş takımı T625’in özelliklerinden sadece bir kaçı.
RAKAMLARLA T625
Kalkış Gücü: 2 x1024 kw / 2 x 1.373 shp
Özgün ve Milli motor
-2 x1024 kw / 2 x 1.373 shp
-2 x Turbo Şaft Motor LHTEC-CTS800·4AT
Uzunluk: 15,84 metre
Mürettebat: 2
Yolcu kapasitesi: 12
Azami seyir sürati: Saatte 306 kilometre
Menzil: 948 kilometre
Havada kalış: 3.8 saat
Yakıt tankı: 1020 kilogram
BİLGİ VE TECRÜBE ‘ATAK’TAN
Proje, Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kurumların genel maksat helikopteri ihtiyaçlarının özgün bir platformla karşılanmış olacak. Atak Programı süresince kazanılan bilgi, birikim, tecrübe ve yetenek havuzu temel alınarak başlanılan Özgün Helikopter Programı kapsamında, yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştirildi.
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