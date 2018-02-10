Yerli ve milli tramvayla 127 milyon lira tasarruf sağlandı

İtalya'dan ithal edilen hafif raylı sistem araçları yerine yerli araçlarla yola devam etmek isteyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 3 yıl önce araç alım ihalesine çıktı. İhaleyi Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan yüklenici firma Bozankaya Otomotiv kazandı.

İtalyan Ansaldo Breda üretimi tramvay araçlarına, araç başı 2,3 milyon avro bedel ödenirken, teknoloji ve kapasite olarak daha üstün yerli tramvay araçlarına 1,4 milyon avro ödeme yapılmaya başlandı. Yerli üretim tramvaylara yönelinmesi sonucu 30 araçlık filo alımıyla yaklaşık 127 milyon lira tasarruf sağlandı.

Aynı zamanda Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Kayseri Ulaşım AŞ Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli tramvay tercihi için 4 yıl önce yola çıktılarını söyledi.

Avrupalı üreticilerin tekelinde olan raylı sistem sektöründe Türk firmaların da boy göstermesi için çalışma yaptıklarını anlatan Gündoğdu, amaçlanan doğrultuda ilerleme imkanı bulduklarını aktardı.

İhaleyi Ankara'da üretim yapan yüklenici firmanın kazandığını ve ihale sürecinde titiz davrandıklarını belirten Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2014 yılında raylı sistem ihalesine çıktı. Hem yerli sanayiyi geliştirmek hem ülkemizin en önemli problemlerinden olan cari açığı kapatmak için biz yerli araç olması için şartnamelerimizi hazırladık. Ülkemizde yerli üretimi destekleyecek şekilde bir model geliştirdik. Bu modele göre ihaleye çıkıldı. İhalede yerli firmalara avantaj sağlandığından dolayı yerli bir firmamız ihaleyi kazanmış oldu. Bu yerli araçlar Ankara'da tamamen Türk mühendislerinin tasarımıyla üretilmiş oldu. İlk aracımızı 2016 yılında teslim aldık. Tramvayımız 2016 yılının ortalarına doğru hizmete girdi. Halkımızdan da yerli ve Türk mühendisleri tarafından üretilmesi nedeniyle çok büyük ilgi gördü. Geçmiş yıllarda İtalya'dan da raylı sistem aracı almıştık. İthal ettiğimiz araçların maliyeti bize 2,3 milyon avroydu. Yerli aracın maliyeti yaklaşık 1,4 milyon avro. Dolayısıyla yaklaşık 900 bin avroluk bir avantaj elde etmiş olduk. 30 araçlık bir filoda 27 milyon avro ülkemize bir kazanç sağlamış olduk. Dövizimiz yurt dışına çıkmamış oldu. Bunu Türk lirası bazında da düşünecek olursak yaklaşık 127 milyon lira Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kasasında kalmış oldu."

Gündoğdu, yerli tramvayın tasarım alanında yüzde 100 yerli olduğunu, mekanik bakımından ise yüzde 60 yerlilik oranına sahip olduğunu aktardı.

Yerli tramvayın ithal edilen araçlara göre tasarım, yolcu taşıma ve kapasite anlamında üstünlük gösterdiğini vurgulayan Gündoğdu, "Aracımız bakım maliyetleri anlamında da düşük maliyetli olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yerli araçlarımızla 2 yılda yaklaşık 12 milyon yolcu taşındı. Bunun yanında 1,2 milyon kilometre de yolculuk yapıldı. İtalya'dan aldığımız araçlarla 276 yolcu taşınırken, yerli aracımızın kapasitesi 300. Raylı sistemde günlük taşıdığımız yolcu sayısı 60 bin." ifadelerini kullandı.

Yerli tramvay sayısının 30 olduğunu ve bunu ilerleyen dönemde artırmak istediklerini belirten Gündoğdu, 2017 yılında yaklaşık 8,5 milyon yolcunun bu araçlarla taşındığını bildirdi.

Gündoğdu, yerli tramvayın şimdiye kadar dünya çevresinde 123 tur atacak biçimde yol aldığını ve bu araçlarla 2017'de yaklaşık 11,5 milyon lira gelir elde edildiğini sözlerine ekledi.