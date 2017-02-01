Yiğit Bulut: Yabancılar sinsi sinsi Türkiye'de hisse senedi, arsa, konut topluyor

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut, TRT Haber TV'de Hasan Kurtulmuş'un sunduğu Derin Analiz Türkiye üzerine oynanan kirli oyunu açıklayarak referandum süreci öncesinde içerideki ve dışardaki kirli odakların devreye girerek ekonomiyi hedef aldığı söylediği.

Yiğit Bulut vatandaşları bu süreçte uyanık olmaları konusunda uyrarak "Türkiye'nin geleceğinin ne kadar parlak olduğunu gören yabancı fonlar ve bazı yabancılar sinsi sinsi Türkiye'de hisse senedi, arsa, konut, fabrika topluyorlar. Birilerine karamsarlık yapsınlar diye maaş ödeyen bu kişiler Türkiye'de varlık sahibi olmak için birbiriyle yarışıyor. Son 1 ay içinde 750 milyon dolarlık net yabancı portföy alışı var. Madem her şey çok kötü madem Türkiye’nin notu düştü niye bu yabancı fonlar bir milyar dolara yakın Türk hisselerini alıp cebine koymuş?" dedi.

Yiğit Bulut'un konuya ilişkin yaptığı değerlendirmeler şöyle...

AB YENİ DÜNYA DÜZENİ İÇİNDE GÜÇLER ARASINDA YER ALMAYACAK

Önümüzdeki dönemde Avrupa kıtası tabii ki fiziki olarak varlığını devam ettirecek ama AB yeni dünya düzeni içinde güçler arasında yer almayacak. Dün Avrupa basınında yer alan haberler ‘Avrupa’nın çok yakında dağılacağı endişesini taşıyoruz’ cümlesi ile başlıyordu. Dolayısıyla bunları söyleyenler yetkili isimler. İngiltere ile Türkiye arasında yeni kurulması düşünülen ilişki, Trump'ın o koltuğa oturması ile Amerika'nın Türkiye ile olan ilişki, yine aynı şekilde Türkiye İsrail ilişkilerinin yeniden şekillenmesi Türkiye Rusya ilişkileri 15 Temmuz sonrası en nokta seviyesine gelmesi ile belli bir seviyeye yürümesi bütün dünyadaki denklemin değiştiğini gösteriyor.

TÜRKİYE'NİN ÇOK BÜYÜK BİR ŞANSI VAR

Yeni dünya düzenini eski gözlükle anlamaya çalışanlar ve yeni dünya düzenini lineer bakış açısıyla yani doğrusal bir bakış açısıyla anlamaya çalışanlar bu dünya düzenini anlayamayacaklar. Çünkü yeni dünya düzeni kozmetik değil kaotik bir süreç sonrası ortaya çıkacak. Böyle bir yapı içinde Türkiye'nin çok büyük bir şansı olduğunu düşünüyorum. Nedir bunlar, 1. dünyada liderliğin AB'de tamamen olmadığı Rusya'da Amerika'da ve Türkiye'de liderliğin olduğu ve Türkiye'de özellikle güçlü bir liderlik yapısının 13 yıldır devam ettiği ve Türkiye'nin sistemini 1,5 yıllık hükümetler üreten parlamenter sistemden halkın gerçek iktidarının sistemsel olarak tesis edildiği Cumhurbaşkanlığı sistemine doğru taşıması ile birlikte Türkiye'nin en noktasına gidişatının hızlanacağını düşünüyorum. Bugün Türkiye'de kara senaryolar yazanlar köşeleri televizyonları tutmuşlar şöyle olur böyle olur. Bütün önemli sonuçlar lineer denklemlerden ve doğrusal gözlemlerden çıkmaz. Bütün büyük sonuçlar kaotik düzenlerden, denklemlerden çıkar. Tahmin edilebilir olmak büyük bir sonuç üretmez. Tam tersi bugün dünyaya bakıp ‘çok karışık deyip’ de Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu tahammül edilemez olduğunu d üşünenler çok büyük bir hata yapıyorlar. Türkiye bugün dünyada geleceği öngörülebilir bir kaç ülkeden biridir. Türkiye yeni dünya düzeninde Ankara, Moskova çizgisi başta olmak üzere Washington-Ankara-Moskova üçgeni başta olmak üzere Türkiye yeni dünya düzenindeki en önemli köşe taşlarından biridir.

TÜRK EKONOMİSİ 3'E KATLANACAK

Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde gördüğünüz bütün değerler, hani birileri çıkıp şöyle olacak böyle olacak yatırım mı yapılır diyor ya, çok açık söylüyorum 5-10 yıl içinde öyle önemli şeyler olacak ki bugün gördüğünüz o değerlere dönüp baktığınızda diyeceksiniz ki ‘ne kadar safmışız ki Türkiye'de yatırım yapmamışız.’ Gördüğünüz bütün değerler en az 3'e katlanacak. Sistemsel değişiklik sonucunda Türk ekonomisi 3'e katlanacak şekilde yeniden dizayn edilip yola çıkacak. Katlanamaz diyenlere söylüyorum bakın. 238 milyar dolardı GSMH 2003 yılına kadar yani 80 yılda bizim geldiğimiz nokta buydu. 2003-2016 arasında ise gördüğümüz rekor 838 milyar dolardır. Yani biz 600 milyar dolar tam 13 yılda üzerine eklemişiz. Hatta bugünkü kura rağmen hala 3'e katlanmış olarak duruyorsa 2017-2023-2030 arasında rahatlıkla 3'e katlanabilir. Yani biz 2 trilyon doların üzerinde bir ekonomik büyüklüğe sahip olacağız. Bugün çok karamsar yorumlar yapılıyor. Evet talepte düşüş olabilir çünkü insanları karamsarlığa itiyorlar. Türkiye daha konutta ilk çağları yaşıyor. Bu gördüğünüz bütün düzensiz konutlar yıkılacak ve Türkiye daha milyonlarca konut üretecek.

YABANCILAR SİNSİ SİNSİ TÜRKİYE'DE HİSSE SENEDİ, ARSA, KONUT FABRİKA TOPLUYORLAR

Bugüne kadar 1 milyona yakın konut üretmiş milyonlarca daha Türkiye'nin alacağı yol var. Türkiye'nin metrekare fiyatlarına 3-5 yıl sonra dönüp baktığınızda diyeceksiniz ki ‘biz ne kadar safmışız’. Bugün gördüğünüz hisse senetleri fiyatlarına 5 yıl sonra baktığınızda ne kadar ucuzmuş diyeceksiniz. Birileri Türkiye'de sürekli karamsarlık yaymaya çalışırken o karamsarlığı yayanları besleyenler onların yurt dışında maaşını verenler gelip Türk şirketlerinin hisselerini alıyorlar. Bir taraftan karamsarlık yayıyorlar bir taraftan gelip Türk şirketlerinin hisselerini topluyorlar, bir taraftan karamsarlık yayıyorlar bir taraftan gelip Türkiye’de konut ve arazi topluyorlar. Türkiye bugün bir siyasi finansal manipülasyon baskı altında. Halk oylaması var ve bu halk oylamasına giderken birileri finansal, ekonomik manipülasyon sonucu siyasal sonuç çıkarmaya çalışıyor. Ama şunu çok net söylüyorum içerde ve dışarıda siyasal finansal manipülasyona rağmen Türkiye'nin geleceğinin ne kadar parlak olduğunu gören yabancı fonlar ve bazı yabancılar sinsi sinsi Türkiye'de hisse senedi, arsa, konut fabrika topluyorlar. Ben herkese sesleniyorum. Birilerine karamsarlık yapsınlar diye maaş ödeyen bu kişiler Türkiye'de varlık sahibi olmak için birbiriyle yarışıyor. Son 1 ay içinde 750 milyon dolarlık net yabancı portföy alışı var. Madem her şey çok kötü madem Türkiye’nin notu düştü niye bu yabancı fonlar bir milyar dolara yakın Türk hisselerini alıp cebine koymuş? Bunları birilerinin anlatması lazım bu ülkenin insanlarına. Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en büyük finansal entellektüel kapasitesine ulaşmış durumda. Bugün Merkez Bankası'nın kullandığı enstrüman çeşitliliği Merkez Bankası ve kamu bankalarının kullandığı enstrümanlar seviyesi Cumhuriyet tarihinin en noktasıdır. Çok yakında yeni enstrümanlarla da tanışacak piyasalarımız. Ama herkes şunu iyi bilsin piyasalarda artık Türkiye'de at oynatmak o kadar kolay değil.