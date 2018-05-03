Yıkım ve cezaya son

1-Hangi yapılar faydalanacak? 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış yapılar imar barışından yararlanacak.

2-Kaç yapı faydalanacak? Türkiye’de bağımsız yapı sayısı yaklaşık 9 milyon 554 bin, bağımsız birim sayısı da 26 milyon 358 bin civarında. Türkiye’deki bağımsız birimlerin (konut-işyeri) yaklaşık yüzde 50’sinde imara aykırılık olduğu açıklandı. Bu durumda 13 milyon yapı sorunlu.

3-Herhangi bir ödeme yapılacak mı? Yapı değerinin yüzde 3’ü belirlenen hesaplara ödenecek.100 metrekarelik bir ev için ödenecek tutar 2 bin 250 liradan başlayacak. Lüks konutta ‘Yapı Kayıt Belgesi’ alma bedeli 5 bin liraya kadar çıkacak. Ancak cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis işlemi için bedelin iki katı ödenecek.

4-Bedeli kim belirleyecek? Bedelleri artırmaya, düşürmeye, kademelendirmeye veya başvuru süresini uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkili.

5-Başvuru nereye yapılacak? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yetkilen direceği kuruluşlara başvuru yapılacak.

6-Başvuru nasıl yapılacak? Vatandaş kendi rızasıyla müracaatını yapacak. Vatandaşın beyanı esas alınacak.

7-İmar barışında son başvuru tarihi ne zaman? Son gün 31 Aralık 20018 olarak belirlendi. Ancak Bakanlar Kurulu’nun bu süreyi 1 yıl uzatma hakkı var.

8-Başvuru sonrasında bir belge alınacak mı? Başvuru sonrasında vatandaşa ‘yapı kayıt belgesi’ verilecek.

9-2017 sonrası yapıların durumu ne olacak? Bu tarihten sonrasıyla ilgili en ağır cezalar gündeme gelecek. Bu cezaların içinde hapis cezası da olacak.

10-Yapı Kayıt Belgesi ne tür avantaj sağlayacak? Kayıt belgesi bedelini ödedikten sonra vatandaş; elektrik, su, doğalgaz gibi kamu hizmetlerinden rahatça yararlanacak.

11-Yapı Kayıt Belgesi ne zamana kadar geçerli olacak? Yapı Kayıt Belgesi yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli. Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda imar mevzuatı hükümleri uygulanacak.

12-İmar barışı ile kat mülkiyeti alınabilecek mi? Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesi’nin ve maliklerin yarısının muvaffakiyetinin bulunması halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kat mülkiyeti tesis edilebilecek.

13-Bina, Hazine arazisi üzerindeyse ne olacak? Hazineye ait arazi üzerine inşa edilmiş olması halinde bu taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na tahsis edilecek. Yapı Kayıt Belgesi sahipleriyle, bunların kanuni veya akdi hedeflerinin talepleri üzerine taşınmazlar bakanlıkça rayiç bedel üzerinden satılacak.

14-Kat irtifakı yoksa ne olacak? Kat irtifakı kurulamamışsa kat sahiplerinin % 50’yi aşan bir oranda müracaatları olursa kat irtifakına geçebilecekler. Kat mülkiyetini ayrı ayrı kurabilecekler. Herkes arsadan tapu yerine, dairesinin tapusunun sahibi olmuş olacak.

15-Yıkım kararı varsa ne olacak? İdari para cezaları varsa bunlar düşecek.

Af mı geldi? Yapılan ‘imar affı’ değil ‘imar barışı’. Yapı kayıt belgesi bu yapıların yenilenmesi halinde sahibine bir hak sağlamıyor, bir müktesep oluşturmuyor. Eğer yapı sahibi, yapıyı yıkıp da yeniden yapmak istiyorsa belediyeye müracaat edecek. Hali hazırdaki fazlalığı veyahut da aykırılığı legal hale getirip de yeni bir hak sağlayarak, yıkıp aynısını yapacak imkan verilmiyor.

16-İhtilaf bitiyor mu? Yapı kayıt belgesiyle vatandaş devletiyle artık helalleşiyor, rızalaşıyor, barışıyor. Soruşturmalar, mahkemelik durumlar, ihtilaflar tamamıyla bitiyor.

17-Partizanlık olacak mı? Bazı belediye başkanlarının partisinden olmayanlara yönelik olumsuz tavırları düzenlemeyle ortadan kalkıyor.

18-Devlete külfet mi getiriyor? Hazine arazisi vatandaşa en uygun bedelle satıldığı için için bir taraftan Hazine kazanmış oluyor. Bir taraftan da vatandaş kendi evini, iş yerini yasallaştırıyor. Bunu gerekirse bankalar nezdinde bir değer haline geldiği için ekonomik olarak da kullanabiliyor.

19-Devletin kazancı ne olacak? Vatandaşın müracaatıyla gelirin düzeyi ortaya çıkacak. Ancak beklenti 40-50 milyarlar TL seviyesinde bir gelirin elde edileceği yönünde.

20-Elde edilen gelirler nerede kullanılacak? Elde edilen bedelin kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık için kullanılacak. İmar barışından elde edilecek gelir belediyelere sıfıra yakın faizli, 3 yıl ödemesiz olarak kullandırılacak.

21-Denetim nasıl yapılacak? Yapı denetim firmaları denetimi yapacak. Yapı denetim firması, elektronik ortamda sıralı sistemde belirlenecek.

22-Depreme dayanıksız yerler legal hale mi gelecek? Depremsellik ayrı bir konu.

23-Yeni kaçak yapılar ortaya çıkar mı? Yapılanmalar hava fotoğraflarıyla tespit ediliyor. Kimsenin bugün bir şey yapma ihtimali yok, yapsa bile yasadan yararlanma imkanları yok.

24-Ödeme kolaylığı sağlanacak mı? Rahat ödenebilsin diye 3-5 taksit yapılması gündemde. Taksitlendirme ve diğer konular, Komisyon’da netleşecek.

25-İmar barışında Boğaz istisna tutulabilir

İmar Barışı’nı da içeren tasarının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Boğazı’nın düzenlemeden istisna tutulabileceğini duyurdu. Özhaseki “Boğaz’ın öngörünümünde kalan kısımlar bundan muaf olsunlar. Yani istisna maddesi olarak gelsin, bu haktan istifade edemesinler. Çünkü bu Boğaz bir tane, ikinci bir Boğaz yok. O Boğaz’ın öngörümünde yasa ne emrediyorsa o yapılsın ki biz o boğazla iftihar edelim” dedi. Belediyelerin, kaçak yapıların yıkılması için açtıkları ihalelere müteahhitlerin katılmaması nedeniyle bu ihalelerin düştüğünü ve belediye başkanlarınca bu yöntemin, kanuna karşı hile şeklinde kullanıldığını aktaran Özhaseki, “Bazıları da ahlaki bir şey olmamakla birlikte bunu bir koz olarak kullanıyor, kaçak olarak gördüğü mesela 20 yer varsa, eğer iş yeriyse gidip her birinin gözüne bir gözüküyor ay başlarında. Bu da kulağımıza geliyor. Bunları da biliyoruz” dedi.

Yeni pakette yeni fırsatlar var

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nca (TKDK) Ankara’yı kapsayacak 18 projenin sözleşmesi ve bir projenin temel atma töreni ile 25 tesisin açılışı yaıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun katıldığı törene hükümetin açıkladığı ‘müjde paketi’ damgasını vurdu. Törende konuşan Bakan Sarıeroğlu “Yeni pakette yeni fırsatlar var” dedi. Sarıeroğlu, “Tarım işçilerimizle ilgili geçmişte uygulamaya koyduğumuz Ek-5 ile ilgili yeni bazı düzeltmelerimiz hayata geçecek. Daha avantajlı ve daha tercih edilebilir bir hale getirilmesiyle ilgili olarak çabalarımızı sürdüreceğiz” dedi. Bakan Fakıbaba ise törende, sözleşmesini imzaladıkları 18 proje ile açılışını yaptıkları 25 tesise toplam 47 milyon TL hibe sağlayacakl.arını söyledi.