Yıl sonunda, AB'de uygulanan 'Eko-Etiket' sistemine geçilmesi planlanıyor

Türkiye yıl sonunda, tüketicilerin çevreye zararlı ve daha duyarlı ürünler arasında ayrım yapma imkanına kavuşacağı "Eko-Etiket" sistemine geçmeye hazırlanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünce 25 Temmuz'da başlatılan "Ulusal Çevre Etiket Sisteminin Kurulması Projesi"nin yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.

Projeyle, Türkiye'nin kurumsal kapasitesinin artırılması ve AB Eko-Etiket mevzuatının, Türkiye mevzuatına kazandırılması hedefleniyor.

Çalışma kapsamında öncelikle 3 sektör ve 6 ürün seçilerek, "çevresel etiket" yönünden boşluk analizi yapılacak. Bu değerlendirmeye göre 3 farklı ürün için çevre etiketi uygulanacak kriterler oluşturulacak.

Proje sonunda ise Türkiye'de ilk kez 3 ürüne çevre etiketi verilecek. Böylece "Türkiye çevre etiket" uygulamasına geçilmiş olacak.

Ürün yönetimini de teşvik edecek

Çevre etiket sisteminin hem tüketici hem de üreticiyi ilgilendiren tarafları bulunuyor.

Ürünün ham madde temininden geri kazanımına kadar her safhasını kapsayan sistem, temiz üretim, sürdürülebilir tüketim için bir araç ve yeşil aklamaya (çevreye uyumlu gibi göstermeye) karşı kılavuz olacak. Sistem, tüketicilere seçenek sağlayacak bilgiyi sunacak.

Sistemle ayrıca "enerji verimliliği", "atık minimizasyonu" ve "ürün yönetimi" de teşvik edilecek. Böylece insanların, çevreye zararlı ve daha duyarlı ürünler arasında ayrım yapmasına yardımcı olunacak.

Öte yandan, "Türkiye Eko-Etiket" üreticilerin hem ihracatta avantajlı duruma geçebilmesine hem de iç pazarda ürünlerinin tercih edilmesine imkan sağlayacak.