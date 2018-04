Yılda 200 milyon kişiyi teknolojiyle buluşturuyor

Teknoloji perakendeciliği Türkiye’de hızla büyüyen bir sektör haline geldi. Bu alanda yabancı markaların Türkiye pazarına ilgi göstermesi ile başlayan süreç, Türk markalarının da teknoloji perakendeciliğine ilgisini artırdı. Ardından pazarda tutunamayan yabancı teknoloji devleri, Türkiye’den çıkma kararı alırken, Türk markalar ise büyüme sürecine girdi. Bu alandaki pazar lideri olan Teknosa’nın CEO’su Bülent Gürcan ile hem markayı hem de sektörü konuştuk. Türkiye çapında 69 ilde 204 mağazası bulunan Teknosa, 2 bin 500 kişiye de istihdam sağlıyor. Teknosa2ya her yıl Türkiye nüfusunun 2.5 katı kadar müşteri giriyor.

- Teknosa ne zaman ve nasıl kuruldu?

Sabancı Holding bünyesinde 2000 yılında kurulan Teknosa, Türkiye’de tüketicileri ilk defa teknoloji marketi konseptiyle tanıştırdı. Teknosa olarak kurulduğumuz günden bu yana lider pozisyondayız. Kesintisiz liderliğimiz, pazarı iyi bilmemiz, müşteriye yakın olmamız, çok çalışmamız, inovatif ve çevik olmamızdan kaynaklanıyor. Lider marka olarak herkesi kucaklıyoruz. Gençlere, yetişkinlere, kadınlara, teknolojiyi iyi bilen veya az bilene, Türkiye’nin her köşesindeki insanlara yaptığımız işle fayda sunmayı amaç ediniyoruz. ‘Herkes için Teknoloji’ felsefesi ile her an, her yerde müşterilerimizin yanında olup, teknolojiye erişimi kolaylaştırmak için çalışıyoruz.

- Sektörünüzde yeniliklere açık olduğunuz malum, ne gibi ilklere imza atıyorsunuz?

Teknosa olarak teknolojide tek adres olma ve ürünün ötesinde servis sağlayıcı kimliğimizi güçlendirmek adına yeni ürün ve hizmetler, yeni iş modelleri ve işbirlikleri oluşturarak sektörde fark yaratıyoruz. Mobil iletişim ve hat hizmetimiz Teknosacell, kurulumdan teknik desteğe ve korumaya kadar uzanan teknolojiyle ilgili geniş kapsamlı hizmetleri içinde barındıran Dr. Teknolog ve üretici tarafından verilen garanti koşullarını aşarak müşteri memnuniyetinin artırılmasını amaçlayan TeknoGaranti gibi markalaşmış hizmetlerimizle sektörde birçok ilki hayata geçirdik. Türkiye’de dijital dönüşümün de öncülerindeniz. Teknosa.com’u 2003 yılında kurduk ve müşteri beklentilerine göre sürekli geliştirdik. Son yıllarda müşterilerimizin talep ettikleri ürün ve hizmetlere her an her yerde uygun imkanlarla ulaşmasını sağlamak için omnichannel stratejisiyle yatırımlarımızı şekillendiriyoruz.

- 2017 yılı nasıl geçti? 2018’den beklentileriniz neler? İstihdam artışı olacak mı? Şirketin bugünkü büyüklüğü hakkında detaylı bilgi verir misiniz?

Mağaza yatırımlarımızı müşteri deneyimini güçlendirmek üzerine şekillendirirken, özellikle dijital platformlardaki verimliliğimizi artırmaya odaklandık. Bu adımlar, performansımıza da olumlu yansıdı. Şu anda 69 ilde 204 mağazamız ile Türkiye’nin açık ara en yaygın lider teknoloji perakende zinciriyiz. 2. 500’ün üzerinde çalışanımız ile geçen yıl yaklaşık 200 milyon ziyaretçiyi ağırladık. 2017 yılı toplam ciromuz 3.4 milyar TL olarak gerçekleşti. Operasyonel karlılığımız 171 milyon TL’ye ulaştı. Online satış kanalımız teknosa.com, geçen yıla göre satışlarını yüzde 30 artırdı. Çoklu kanal stratejimizle beraber devamlı geliştirdiğimiz altyapımız sayesinde, online alışverişte internetten sipariş edip mağazadan teslim alan müşterilerimizin oranı, Click & Collect yüzde 30’a ulaştı. Teknosa mobil platformlarından gerçekleşen satışlarda da bu yıl yüzde 128’lik dikkat çekici bir artış sağladık. Bu yıl sektörde çoklu kanal, dijitalleşme ve mobil perakendenin yükselişi büyümenin lokomotifi olacak. 2018 yılında tüketici teknolojisi ürünleri pazarının mevcut trendlere göre yüzde 10-15 seviyesinde büyümesini bekliyoruz. Biz de her zaman olduğu gibi sektörün üzerinde büyümeyi hedefliyoruz.

- 2018’de yatırım hedefi nedir?

Sabancı Grubu’nun Türkiye’nin geleceğine duyduğu güven ve perakende sektörüne dair vizyonu kapsamında, Teknosa’da insan kaynağı ve teknoloji odaklı yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. 2017 yılındaki yatırımımızı bu yıl ikiye katlayıp, 60 milyon TL yatırım yapmayı planlıyoruz. 2018’i Teknosa’nın dijital dönüşüm sürecinde seferberlik yılı ilan ettik. Hedefimiz, fit ve çevik organizasyonumuzla sektörün üzerinde büyümeye devam etmek.

- Sektörde ortaklık teklifi alıyor musunuz?

Sektördeki ‘öncü’, ‘oyun kurucu’ konumumuzu, bugüne kadar yaptığımız yatırımlarla, organik büyümenin yanı sıra doğru zamanda doğru satın almalarla sağladık. Herhangi bir ortaklık planımız yok. Pazarın ‘ev sahibi’ olarak, sektöre liderlik etmeyi ve müşteri deneyiminde öncü olmayı sürdüreceğiz.

- Yurtdışına açılma gibi bir hedef var mı?

Kurulduğumuz günden bu yana sektöre yön veren şirket olarak, global ortaklarımız için Türkiye pazarında en değerli kanallardan biri olurken, çalışanlarımıza da global dünyanın ve teknolojinin gelişimi paralelinde yatırım yapıyoruz. 2012’den beri Avrupa’nın en büyük elektronik satın alma grubu olan Euronics ile devam eden stratejik işbirliği anlaşmamız var. Türkiye’yi Euronics Yönetim Kurulu’nda da temsil ediyoruz. Euronics üyesi olmamız, bize Avrupa pazarında güçlü bir network sağlıyor, satın alma avantajları sunuyor. Private label markamız Preo’yu bu network ile farklı pazarlarda sunmayı da değerlendiriyoruz. Şu anda yurtdışında bir mağaza planımız yok.

Sektörün büyüme potansiyeli devam ediyor. İşimiz açısından en sıcak konularının başında dövizdeki dalgalanmalar geliyor. Döviz artışı olduğunda bir taraftan tüketim iştahı etkileniyor, diğer yandan dolar veya Euro kuru üzerinden alınan AVM kiraları giderlere baskı yapıyor. Teknosa olarak alımlarımızı ağırlıklı olarak TL cinsinden yaptığımızdan, kısa süreli hareketlenmelerde kur farkını satış fiyatlarımıza yansıtmıyoruz.