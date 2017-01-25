Yýldýrým: Türkiye’de iþler süratle yoluna girecek

Baþbakan Binali Yýldýrým, tüm Türkiye’yi etkileyecek 23 ili kapsayan ‘Cazibe Merkezleri’nin detayýný önceki gün bölge illerinden gelen vali, oda ve meslek grubu baþkanlarýnýn katýldýðý toplantýyla açýkladý. Toplantý sonrasý gazete ve televizyonlarýn ekonomi müdürleriyle düzenlediði toplantýda Binali Yýldýrým, önbaþvurularda gelen 19.5 milyar liralýk yatýrm ve 112 bin kiþiye istihdam baþvurusu aldýklarý cazibe merkezlerine ilginin fazla olacaðýný söyledi. Yýldýrým, ilk yýl için devletin 10 milyar liralýk bir kaynak ayýrdýðýný da belirtti. Terörü de tamamen bitirecek cazibe merkezleri dýþýnda gündeme iliþkin sorularý yanýtlayan Yýldýrým’ýn önümüzdeki döneme iliþkin vatandaþa ve iþ dünyasýna mesajlarý da çok netti.

PANÝKLEMEYÝN BUNLAR GEÇÝCÝ

Yýldýrým, özetle ‘Paniklemeyin, dolardaki dalgalanma geçici. Önümüzdeki günlerde herþey daha güzel olacak. Yatýrýmlara devam edin” dedi. Yýldýrým, bugünlerde Türkiye hakkýnda olumsuz bir algýnýn yapýldýðýna dikkati çekerek, þunlarý kaydetti: “Bölücü terör örgütü ve FETÖ hem Avrupa’da hem Amerika’da her yerde muazzam bir faaliyet içinde. Ciddi paralar harcýyorlar, çok ciddi lobicilik faaliyetleri yapýyorlar. Yeter ki iþte 15 Temmuz’da baþaramadýk, 17 Aralýk’ta baþaramadýk. PKK ‘çukurlarla, þehir iþgalleriyle baþaramadýðýný, ekonomiyi zora sokarak baþarabilir miyiz’ diye gayret içinde. Biz bunu görüyoruz ama bunda da baþaramayacaklar. Çok net olarak söylüyorum, baþarma þanslarý yok. Bizim yanlýþ algýlarý düzeltmek için daha fazla gayret göstermemiz lazým. Bu konuda da bir çalýþma içerisine girdik. Eminim ki önümüzdeki yaz aylarýndan itibaren Türkiye’de iþler süratle yoluna girecek, her þey daha güzel hale gelecek.” Döviz kurundaki hareketliliðe iliþkin yatýrýmcýlara seslenen Yýldýrým “Paniklemeyin, bunlar gelip geçici iþlerdir. ‘Dolar 3.50, 3.60 oldu. Ne yapacaðýz’ diyerek dolara hücum etmeye lüzum yok” dedi.

ÜLKENÝN GARANTÝSÝNDE

Yýldýrým, þunlarý söyledi: “Özel sektör, kamu fark etmez. Buraya giren, kayda giren her türlü kaynak bu ülkenin garantisi altýndadýr. ‘Özel sektörün borcu, bana ne’ filan diyecek halimiz yok. Buraya gelmiþ, yatýrýma girmiþ, üretime dahil olmuþ, istihdam oluþturmuþ, mutlaka bunlarýn ödeme mekanizmasý bulunacak, yapýlacak yapýlýyor da. Piyasanýn kamu kaynaklý döviz ihtiyacýný azaltýyoruz.”

Merkez iþini yapýyor, artýþ konjonktürel

Baþbakan Binali Yýldýrým’la sohbet ettiðimiz saatlerde Merkez Bankasý da faiz koridorunun üst bandýnda 0.75 puanlýk artýþa gittiðini açýkladý. Faiz kararýný sorduðumuzda Yýldýrým, þunlarý söyledi: “Merkez Bankasý iþini yapýyor, biz de iþimizi yapýyoruz. Merkez Bankasý’nýn elindeki araçlar bellidir. Bu konuda tamamen baðýmsýzdýr.. Biz onun iþine bulaþmýyoruz. O da bizim iþimize fazla bulaþsýn istemiyoruz. Biz faizin artýrýlmasýný istemeyiz. Bu, bizim arzu ettiðimiz bir þey deðil. Faiz yüksek olursa, yatýrýmcýnýn iþtahý kaçar. Dolayýsýyla enflasyon da artar. Dolayýsýyla faizlerin artýyor olmasý bir dalgalanmanýn sonucudur. Bu konjonktürel bir durumdur.”