Jüri üyelerinden STAR Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak da plaketini Kaan’dan aldı. 11 kategoride ödül verilen gecede “Yılın Ekonomi Haberi” Ödülü Star’a verildi. Gazetemiz ekonomi muhabiri Erdinç Akkoyunlu ‘Kanal’a Düşmeyin’ haberiyle ödül aldı. Haber, Kanal İstanbul’un güzergahının açıklanmasından sonra imarsız arazilerin satışa çıkışını anlatıyor. Öte yandan gecede Platin Dergisi de ‘Yılın Ekonomi Yayını’ ödülünü kazandı.

Star’ın ödülünü Başkan Kaan verdi.

ZEYTİN DALI ETKİLEMEDİ

Abdurrahman Kaan, ekonomik, sosyal hatta siyasal maliyeti bulunan bir olay ve olgu olan enflasyonun, Merkez Bankası’nın inisiyatifine bırakılamayacak kadar ciddi ve maliyetli bir sorun olduğunu ifade etti. Yerli ve milli üretimin üzerinde ciddi anlamda durulması gereken bir konu olduğunu vurgulayan Kaan, şunları söyledi:

İNCE ELEYİP SIK DOKUDUK

“Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı’nı, büyük ölçüde yerli ve milli teçhizatlarla gerçekleştirdik. Operasyonlar sırasında iş dünyasına sık yöneltilen bir soru oldu ‘Bu operasyon, Türkiye’nin ekonomisini olumsuz etkileyecek mi?’ Her defasında aynı cevabı verdik. ‘Hayır, Türk ekonomisi güçlü bir ekonomi ve hükümetimiz, bütün adımlarını, konunun her boyutuyla ince eleyip sık dokuyarak atıyor.”