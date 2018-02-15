Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Yılın ilk eriğinin fiyatı dudak uçuklattı

Et kadar zaruri olmasa da, kimileri için besin zincirinde önemli yer tutan ve keyif veren bir meyvedeki astronomik fiyat dikkat çekti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kiloyla değil, tane tane satılıyor. 2018'in ilk hasatıyla elde edilen eriğin, kilosu 500 liradan alıcı buluyor. Antalya'nın Aksu ilçesinde çiftçilik yapan Cengiz Avcı, yılın ilk eriğini serasında yetiştirdi. Kilosunu da 500 liradan satışa çıkardı. 

Yılın ilk eriğinin fiyatı, dudakları uçuklattı. Geçen yıl kilolarca alınan meyve, tanesi 12 buçuk liradan alıcı buldu. Fiyata rağmen yine siparişler verildi. Havaların sıcak geçmesi hasat zamanını da etkiledi. Ağaçlar geçen yıla oranla 2 hafta önce meyve verdi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Havada dehşet! Motor parçalanmaya başlayınca…

Havada dehşet! Motor parçalanmaya başlayınca…

6 bin yıldır bu halde anne kucağında

6 bin yıldır bu halde anne kucağında

Kiremit işçilerinin güzellik yarışması şaşkına çevirdi

Kiremit işçilerinin güzellik yarışması şaşkına çevirdi

ABD Suriye'de 200 Rus askerini mi vurdu?

ABD Suriye'de 200 Rus askerini mi vurdu?

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA