Yılın ilk eriğinin fiyatı dudak uçuklattı
Et kadar zaruri olmasa da, kimileri için besin zincirinde önemli yer tutan ve keyif veren bir meyvedeki astronomik fiyat dikkat çekti.
Kiloyla değil, tane tane satılıyor. 2018'in ilk hasatıyla elde edilen eriğin, kilosu 500 liradan alıcı buluyor. Antalya'nın Aksu ilçesinde çiftçilik yapan Cengiz Avcı, yılın ilk eriğini serasında yetiştirdi. Kilosunu da 500 liradan satışa çıkardı.
Yılın ilk eriğinin fiyatı, dudakları uçuklattı. Geçen yıl kilolarca alınan meyve, tanesi 12 buçuk liradan alıcı buldu. Fiyata rağmen yine siparişler verildi. Havaların sıcak geçmesi hasat zamanını da etkiledi. Ağaçlar geçen yıla oranla 2 hafta önce meyve verdi.
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