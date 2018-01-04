Yılın ilk halka arzı bol bonuslu olacak

İşletme hakkı 2033 yılına kadar Albayrak Grubu’nda bulunan Trabzon Limanı, 2018’in ilk halka arzı olarak bu ay içinde talep toplayacak. 325 milyon TL’lik şirket değeriyle bölge ülkeler ile ticarette kilit rol oynayan Trabzon Limanı, yıllık 10 milyon ton kapasitesiyle dikkat çekiyor. Halka arzın bonuslarla gerçekleşeceğini belirten Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman, Deniz Yatırım olarak halka arzların başarısının cazip fiyatlama ve cazip çarpanlarla mümkün olacağını düşündüklerini söyledi.

ÇOK CAZİP BİR ŞİRKET

Aksoman, verilecek bonuslarla ilgili şöyle konuştu: “Trabzon Limanı barındırdığı özellikleriyle cazip bir kuruluş sayılıyor. Şirketin bazı önemli potansiyelini hiç bu değerlemeye katmamış durumdayız. Pay değerimiz 15.5 lira olacak. Toplam şirket değeri 325.5 milyon TL ve halka arz büyüklüğümüz de 97.7 milyon TL olacak. Halka arzın tümünü yurtiçinde yapacağız. Trabzon Limanı halka arzında da 10 işgünü süreyle ‘Günlük Alım Emri Uygulaması’ ve 1 ay süre sonunda 1 ay boyunca elinde tutan yatırımcılara yüzde 2 ‘Bonus Pay’ uygulamaları kullanılacak. Ayrıca ilk defa Trabzon Limanı’nda uygulanacak yeni bir teşvik de söz konusu. Küçük tasarrufları ödüllendirmek amacıyla halka arza 50 adet ve üzerinde taleple başvuran yatırımcılara 1 adet bedelsiz payı Deniz Yatırım olarak biz vereceğiz. Bu sayede 50 adet başvuran bir yatırımcı en az yüzde 2’lik getiriyle yatırımına başlayacak.”

Akosman, ayrıca yılın ilk halka arzını gerçekleştirmeyi temenni ettiklerini belirterek, “Bu halka arz talep toplama yöntemiyle yapılacak ilk arz olacak. Trabzon Limanı kârlılık yönüyle de çok cazip bir şirket. Borsamızın da ilk liman şirketi olacak. Bugüne kadar sürekli bir temettü ödemesinde bulunmuş. Gelecek 5 yılda elde ettiği kârın en az yüzde 70’ini temettü olarak dağıtma garantisini veriyor şirket. Dolayısıyla Borsa’daki temettü yatırımcıları için gayet cazip bir şirket olarak ortaya çıkıyor” dedi.

İYİ ÇALIŞAN KURULUŞ

Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat da, şirketin daha önceki halka arzlarının faydalı olduğunu ifade ederek, Trabzon Limanı’nın da ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını belirtti. Bu çerçevede Trabzon Liman İşletmeciliği’nin de halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) ve Borsa İstanbul yönetimine izinler noktasında gerekli başvurularımızı yaptık. Ümidimiz bu ay içinde Trabzon Limanı’nın yüzde 30 halka arzını başarıyla tamamlamak” dedi. Bolat, halihazırda 390 milyar dolar dış ticareti olan bir ülke için limanların büyük önem taşıdığını belirterek, Trabzon Limanı’nın Albayrak Holding bünyesinde kapasitesinin 2.5 kat arttığını bildirdi. Sermaye piyasalarının bu yıl çok sayıda halka arza sahne olacağını aktaran Bolat “Trabzon Limanı’nın bu yıl ilk olmasını temenni ediyoruz. Başarıyla sonuçlanacağına da yürekten inanıyoruz. Çünkü pırıl pırıl, emsalsiz, çok iyi çalışan ve kâr eden bir kuruluştur Trabzon Limanı” dedi.

2017’DE YÜZDE 43 KÂR ETTİ