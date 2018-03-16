Takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Ocak 2018'de yüzde 25 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2018 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %25 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre %1,9 arttı.
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2018 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %25 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre %1,9 arttı.
Sanayi sektöründe ciro %26 arttı
Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2018 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %26 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre %0,6 arttı.
İnşaat sektöründe ciro %50,3 arttı
Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2018 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %50,3 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre %21,9 arttı.
Ticaret sektöründe ciro %21 arttı
Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, 2018 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %21 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre %0,6 azaldı.
Hizmet sektöründe ciro %26,4 arttı
Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, 2018 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %26,4 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre %1,9 arttı.
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