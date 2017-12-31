Yılın son gününde Bitcoin fiyatları yükseldi
İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan kripto para birimleri piyasası 2017 yılını artışla kapatıyor.
- DHA
Yılın son gününde Bitcoin fiyatları yükseldi 1372 adet kripto paranın oluşturduğu kripto para piyasasında 225 milyar dolarlık piyasa değeriyle kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.04 artarak 13 milyar dolardan işlem görüyor.
Yılın son gününde Bitcoin fiyatları yükseldi Bitcoin 591 milyar dolarlık piyasa değerinin yüzde 38.1'ini oluştururken kripto para piyasasının son 24 saatlik piyasa hacmi 33 milyar dolar olarak hesaplandı.
Piyasada en yüksek hacme sahip beş kripto para birimindeki günlük değişimler ise şöyle:
Bitcoin yüzde 5.04 yükseldi. Bitcoin fiyatı: 13.438,80 dolar.
Ethereum yüzde 4.45 yükseldi. Ethereum fiyatı: 733,59 dolar.
Bitcoin Cash yüzde 2.46 yükseldi. Bitcoin Cash fiyatı 2.502,69 dolar.
Cardano yüzde 18.02 yükseldi. Cardano fiyatı: 0,72 dolar.
Ripple yüzde -0.38 düştü. Ripple fiyatı: 2,33 dolar.
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