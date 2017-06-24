Yıpranan araçları gençleştiriyor

Bayilik için yoğun bir talep ile karşılaşan RestorFX Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Elönü dünyada yenilikçi ve ilk ürün olduğu için Türkiye’ye getirdiklerini belirterek bayilik talebine büyük ilgi olduğunu söyledi. Elönü yaptıkları işlemin aracın fabrikadan çıkarken yapılan işlemle aynı olduğunu belirterek “Boyada 10 mikronluk yeni katman oluyor. Araca show roomdaki parıltıyı yeniden kazandırıyoruz” dedi.

Elönü “Araç kullandıkça güneş ve yağmur gibi etkenlerden hasar görüyor. Görünümü matlaşıyor. Pasta cila yaptırıyoruz ama aslında vernik katmanı inceltilerek aşındırma yapılıyor. 2-3 ay sonra aracın boyası yeniden matlaşıyor. RestorFX ürünü ise fabrkikada yapılan işlemi dışarıda da yapma imkanı sağlıyor. 2 yıl garanti veriyoruz” dedi. Formülü 2 Rus asıllı kimyacının geliştirdiğini belirten Elönü “Bir ABD’li yatırımcı buluyorlar ve önce ABD pazarına yayılıyorlar. 2013 yılında dünyaya açılıyorlar. Şu anda 60’a yakın ülkede distribitörlüğü var” diye konuştu. Bu arada sistemin mucidi Alex Kotyakov geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye geldi. Kotyakov otomotiv sektöründe kazandıkları deneyimi denizcilik ve havacılık sektörlerine de aktarmak istediklerini duyurdu.

Bugüne kadar İzmir, Diyarbakır, Kocaeli, Ankara, Çorum ve Nevşehir gibi birçok ilde bayilik verdiklerini anlatan Elönü “Ağrı, Kırklareli gibi birçok ilden telepler geliyor. Sistemimiz çok külfetli değil. Ürün satışına bağlı bir bayilik stratejimiz var. RestrFX’in dışında seramik kaplama ürünümüz ve temizlik paketimiz de var” dedi.