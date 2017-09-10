Yoğurt tekrar Türk olacak
Coğrafi işaret pazarı 200 milyar dolara dayanırken, Türkiye’den Antep fıstığı, Malatya kayısısı gibi 209 ürün işaret aldı. Türk Teşvik Derneği Başkanı Altunbaş “Yunan yoğurdu olarak bilinen Türk yoğurdunu dünyaya tanıtacağız” dedi.
- ERDİNÇ AKKOYUNLU
Bir ürünün o bölgede elde edildiği ya da üretildiğine ilişkin tüm dünyada geçerli olan kimlik anlamındaki coğrafi işaret pazarının büyüklüğü 200 milyar doları aştı. Dünyanın en büyük market zincirleri ve online gıda alışveriş siteleri, coğrafi işareti bulunmayan ürünleri raflarına almıyor. Bu durumdan hareketle Türkiye de Malatya kayısısından Antep fıstığına, incirden baklavaya kadar 209 ürünü için coğrafi işaret patenti aldı. Coğrafi işaretin bir ürünün fiyatını dünya pazarında 2.2 katına yükselttiğini ifade eden Türk Teşvik Derneği Başkanı Harun Altunbaş, dünyadaki Yunan yoğurdu algısının Türk yoğurdu ile yer değiştireceğini söyledi.
DÜNYA TÜRKİYE’NİN OLARAK BİLİYOR
Türk gıdası olan yoğurdun dünyada Yunan yoğurdu olarak bilindiğini ifade eden Altunbaş “Düşünün ki yoğurt Türklerin milli gıdası, ismi bile nerede ise tüm dünyada ve dillerde yoğurt ama yoğurt Türk yoğurdu olarak coğrafi işaret alan ürünler listesinde bile yok maalesef. Çaycuma Manda Yoğurdu başvuru yapmış, Trabzon tereyağı yok, Maraş cevizi başvuru aşamasında, tahinimiz yok daha yüzlerce coğrafi işaret alacak ürünümüz sırada bekliyor. Dünya da yoğurt kelimesinin Türk olduğunun bilinmesini istiyorsak orijinal, milli, tüm dünya da tanıtılacak bir Türk yoğurdu standarttı oluşturmamız ve coğrafi işaret tescili almamız gerekir” dedi.
4 BİN ÜRÜN PATENT ALABİLİR
Türkiye’de coğrafi işaret alabilecek ürün sayısının 2 bin 500’ün üzerinde olduğunu da söyleyen Altunbaş “Tespit edilen kapasite 2.500’ün üzerinde. Ancak bizim araştırmalarımızda bu rakamın 4.000’nin üzerine bile çıkabilir. 2018 tescil hedefleri gerçekleşirse önümüzde ki sene sayı 500 ün üzerine çıkacaktır. Yeterli mi asla değil. Bölgelere göre tescil alan ürünlerimizin dağılım haritası en son 2015’te yapılmış. 180 ürün tescil edildiği sıralarda. Ancak şu an 209 un üzerinde ürünümüz tescil edilmiş” dedi.
PATENT BAŞVURULARI ARTMALI
Türkiye’nin coğrafi işarette hak ettiği yerde olmadığını belirten Türk Teşvik Derneği Başkanı Harun Altunbaş “ Dünya orijinal ve yeni ürün üretme konusunda inanılmaz bir rekabet içinde. Biz yüzyıllardır ürettiğimiz ürünleri bile başka ülkelere kaptırıyoruz. Bunun açıklanacak bir tarafı maalesef kalmıyor. Bu bizim için milli servet ve milli meselidir. Türk Teşvik Derneği olarak halkımızın her kesimine özellikle aydınlarımıza ve toplumun ileri gelenlerine buradan çağrı yapıyoruz. Coğrafi işaret alacak ürünleri teşvik edin, tescil edilenleri muhakkak kullanın ve her yerde bu ürünlerin imajı için canla başla çalışın. Bu ürünler ilk olarak Türkiye’mizin. Uluslararası düzeyde sanatçılarımız, üretilen eserlerimiz, coğrafi güzelliklerimiz, tarihsel kültürel eserlerimiz, bilim adamlarımız gibi dünya markası olmuş özelliklerimizi de öne çıkarmalı ve onların gücünden faydalanmalıyız. Ancak o zaman potansiyelimiz ortaya çıkacaktır. Burada en önemli atılımı da patent başvurularını arttırmamız, ülkemizin değerlerine saygı duymamız” diye konuştu.
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