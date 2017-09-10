Yoğurt tekrar Türk olacak

Bir ürünün o bölgede elde edildiği ya da üretildiğine ilişkin tüm dünyada geçerli olan kimlik anlamındaki coğrafi işaret pazarının büyüklüğü 200 milyar doları aştı. Dünyanın en büyük market zincirleri ve online gıda alışveriş siteleri, coğrafi işareti bulunmayan ürünleri raflarına almıyor. Bu durumdan hareketle Türkiye de Malatya kayısısından Antep fıstığına, incirden baklavaya kadar 209 ürünü için coğrafi işaret patenti aldı. Coğrafi işaretin bir ürünün fiyatını dünya pazarında 2.2 katına yükselttiğini ifade eden Türk Teşvik Derneği Başkanı Harun Altunbaş, dünyadaki Yunan yoğurdu algısının Türk yoğurdu ile yer değiştireceğini söyledi.

DÜNYA TÜRKİYE’NİN OLARAK BİLİYOR

Türk gıdası olan yoğurdun dünyada Yunan yoğurdu olarak bilindiğini ifade eden Altunbaş “Düşünün ki yoğurt Türklerin milli gıdası, ismi bile nerede ise tüm dünyada ve dillerde yoğurt ama yoğurt Türk yoğurdu olarak coğrafi işaret alan ürünler listesinde bile yok maalesef. Çaycuma Manda Yoğurdu başvuru yapmış, Trabzon tereyağı yok, Maraş cevizi başvuru aşamasında, tahinimiz yok daha yüzlerce coğrafi işaret alacak ürünümüz sırada bekliyor. Dünya da yoğurt kelimesinin Türk olduğunun bilinmesini istiyorsak orijinal, milli, tüm dünya da tanıtılacak bir Türk yoğurdu standarttı oluşturmamız ve coğrafi işaret tescili almamız gerekir” dedi.

4 BİN ÜRÜN PATENT ALABİLİR

Türkiye’de coğrafi işaret alabilecek ürün sayısının 2 bin 500’ün üzerinde olduğunu da söyleyen Altunbaş “Tespit edilen kapasite 2.500’ün üzerinde. Ancak bizim araştırmalarımızda bu rakamın 4.000’nin üzerine bile çıkabilir. 2018 tescil hedefleri gerçekleşirse önümüzde ki sene sayı 500 ün üzerine çıkacaktır. Yeterli mi asla değil. Bölgelere göre tescil alan ürünlerimizin dağılım haritası en son 2015’te yapılmış. 180 ürün tescil edildiği sıralarda. Ancak şu an 209 un üzerinde ürünümüz tescil edilmiş” dedi.