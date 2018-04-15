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Yosundan ilk yerli biyojet yakıtını üretecek

Boğaziçi Üniversitesi, Avrupa’nın ilk karbon negatif biyorafinerisini hizmete açıyor.

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Dünyanın kendi enerji ihtiyacının tamamını yenilenebilir kaynaklarla (rüzgâr) üretebilen ilk ve tek kampüsü olan Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Kampüsü’nde yürütülen yosun çalışmaları ve Avrupa’nın ilk karbon negatif biyorafinerisi için çalışmalar hız kazandı. Bu çerçevede Türkiye’nin ilk yerli biyojet yakıtını üretmek için de harekete geçtiklerini belirten Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nden Dr. Öğretim Üyesi Berat Haznedaroğlu şu bilgileri paylaştı “Bu alanda Türk Hava Yolları ile iş birliğine gittik. 2018 yılı sonunda başlaması planlanan 3 yıllık Ar-Ge çalışmaları kapsamında Boğaziçi Üniversitesi biyojet yakıtının üretimini, Türk Hava Yolları da testlerini gerçekleştirecek. 2021 yılında Türk Hava Yolları’nın biyojet yakıtıyla ilk test uçuşunu gerçekleştirmesi hedefleniyor. Türkiye’de yılda yaklaşık 25 milyon ton dizel tüketiliyor. EPDK Türkiye’nin mevcut biyodizel üretim kapasitesini dikkate alarak 1 Ocak 2018 itibariyle dizele yüzde 0.5 oranında yerli biyodizel harmanlanmasını yürürlüğe soktu” dedi. 

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