Yük siparişini 1 yıl önce aldı ay sonunda seferde

İpek Yolu’nu yeniden canlandırmak amacıyla Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ın ortaklaşa hayata geçirdiği ‘asrın projesi’ Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu projesinde sona gelindi. Geçtiğimiz ay test sürüşleri gerçekleşen proje ay sonunda seferlere başlıyor. Projede çalışacak trenler yük siparişini ise 1 yıl önceden aldı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan “Bakü-Kars-Tiflis demiryolu projesinde zorlu süreçler geride bırakıldı. Yaklaşık bir aylık çalışma sonucunda bu ay sonunda projeyi tamamen bitirip yük ve yolcu anlamında ticari hizmete başlamış olacağız” dedi.

YÜK BAĞLANTILARI YAPILDI

Arslan “Sadece Çin’den Avrupa’ya giden yüklerin yüzde 10’unu alabilsek 30 milyon ton ilave yük kapasitesi oluşturmuş olacağız” diye konuştu. Arslan, yaptığı açıklamada, Bakü-Kars-Tiflis demiryolu projesinin Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan kardeşliğinin, beşeri ilişkilerinin ve ticaretinin geliştirilmesi açısından çok önemli olduğunu ifade etti. Türkiye’de yılda 26.5 milyon ton yükün demiryoluyla elleçlendiğini bildiren Arslan “Söz konusu demiryolu projesi, Londra’dan Pekin’e demiryolunu kesintisiz hale getirerek orta koridor anlamında ülkemiz üzerinden yapılan taşımaları cazip hale getirdiğinde biz sadece Çin’den Avrupa’ya giden yüklerin yüzde 10’unu alabilsek 30 milyon ton ilave yük kapasitesi oluşturmuş olacağız” diye konuştu. Arslan, ülke genelinde demiryoluyla yapılan elleçlemeyle kıyaslandığında sadece bu projenin ülkeye getireceği yük miktarının ciddi bir rakam olduğuna dikkati çekerek, başlangıçta çok daha düşük olmak üzere zaman içinde bu rakama erişileceğini söyledi.

Projede zorlu süreçlerin geride bırakıldığını belirten Arslan, şöyle konuştu: “Test sürüşü için 27 Eylül’de Gürcistan ve Azerbaycan ilgili bakanlarıyla Tiflis’ten bindik, yeni yapılan hattın tamamını Kars’a kadar demiryoluyla kesintisiz gelmiş olduk. Yaklaşık bir aylık çalışma sonucunda bu ay sonunda projeyi tamamen bitirip yük ve yolcu anlamında ticari hizmete başlamış olacağız. Taşımalarla ilgili 3 ülkeden yetkili kuruluşlar birlikte çalışıyor. TCDD ve TCDD Taşımacılık da gerekli görüşmeleri yapıyor. Birçok ülkeyle yük bağlantıları sağlanmış durumda. Demiryolu yük taşımalarıyla ilgili yaklaşık 1 yıl önceden bağlantı sağlamak gerekiyor. İnşallah açılır açılmaz milyon rakamlarıyla ifade edebileceğimiz taşımalar olabilecek.”

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