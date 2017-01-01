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Yumurta fiyatında ‘market’ oyunu

2016 yılında maliyetinin altına satılan yumurtanın fiyatı kasım ayından itibaren artışa geçerken, hem vatandaşın hem de üreticinin mağdur edildiği ortaya çıktı.

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Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre 2015 yılında bir adet yumurta üreticiden ortalama 23 kuruşa çıkarken, aynı rakam 2016 yılında maliyetin altına düşerek 21 kuruşa geriledi. Çok sayıda firma ya zarar etti ya da iflas erteleme başvurusunda bulundu. Bunun üzerine kasım ayından itibaren yumurta fiyatlarında artış meydana geldi. Aralık ayında üreticiden çıkan bir yumurtanın adet fiyatı 40 kuruşa kadar yükseldi. Ancak kısa süre sonra üreticiden çıkış fiyatı 30 kuruşa düştü. Üreticinin artışını hemen tüketici fiy atlarına yansıtan marketlerin düşen fiyatlar sonrasında etiketlerini değiştirmedikleri tespit edildi. Üretici kısa süreliğine bir kolisi 12 TL’ye çıkan yumurtayı hemen 9 liraya düşürdü. Ancak marketler söz konusu indirimi vatandaşa yansıtmıyor. Bir koli yumurtayı 15-16 liraya satmaya devam ediyor. 2016 yılı ortalama fiyatına göre bir adet yumurtanın üretim maliyeti 23-24 kuruş arasında değişiyor.

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