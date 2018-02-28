Yumurta üretimi hibe desteği için proje başvurular başladı

Yumurta üretimiyle ilgili proje başvuru tarihleri 1 Mart 2018 - 5 Nisan 2018 olarak belirlendi. Yumurta üretimi ve gerekli şartlarla ilgili detaylar aşağıda...

IPARD Programı’yla yumurta üretimi sektöründe nasıl işletmeler hedefleniyor?

Avrupa Birliği’nin (AB) aday ve potansiyel aday ülkeler için oluşturduğu Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı’yla en az 20 bin, en fazla 100 bin yumurta tavuğu kapasiteli, yumurta üretiminde aktif olan, tesislerinde ve ekipmanlarında yenileme ihtiyacı bulunan veya tesislerini yerleşim bölgelerinden uzak bir alana taşımak isteyen mevcut işletmeler hedefleniyor.

Bu girişim için vatandaşın cebinde ne kadar sermaye olmalı? Ne kadar hibe verilecek?

İlgili sektör en az 5 bin en fazla 1 milyon avro üzerinden desteklenmektedir. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla bu yatırım tutarlarının yüzde 50’si ile 60’i arasındaki tutarı hibe olarak vermektedir. Ancak, yatırımcı öncelikle yatırım harcamalarını kendi imkânlarıyla yapacak, sonrasında söz konusu hibeyi TKDK’dan alacaktır. Kendi imkânlarının yetersiz olması durumunda Kurumun anlaşmalı olduğu Türkiye’nin önde gelen 20 bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin uygun kredi desteklerinden faydalanabilmektedir.

İşin yapılışı sırasında mazot, yem, makine vb. destek veriliyor mu?

Avrupa Birliği’nin (AB) aday ve potansiyel aday ülkeler için oluşturduğu Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı, canlı hayvan, mazot, yem gibi üretim sürecinde kullanılan girdilere yönelik bir destek içermemektedir. Yapım işleri, makine ekipman alımı, mimarlık mühendislik ve iş planı hazırlığı gibi harcamaları içeren genel harcamalar ve görünürlük harcamaları yer alıyor.

Satış, pazarlama ve veteriner desteği var mı?

Bu sektörde satış, pazarlama ve veteriner desteği bulunmamaktadır.

Maliyet ve harcamalar için fatura veya fiş şartı var mı?

Proje sahibi yatırım kapsamındaki tüm harcamalarını IPARD Sözleşmesi’ni imzaladıktan sonra yapmalı ve bunları faturayla belgelendirmelidir.

İşin sürecini kim denetleyecek?

Denetleme süreci TKDK uzman personeli tarafından gerçekleştirilmektedir. Sözleşme imzalamadan önce kontrol edilmekle birlikte, yatırımın tamamlanmasından sonraki 5 yıllık dönemde yatırım izlenmektedir.

Yumurta üretimi sektörünee yatırım düşünen yatırımcılarda aranan genel şartlar nelerdir?

Hibe verilen her sektörde olduğu gibi yumurta sektöründe de kapsamlı olarak aranan şartlar var. Başvuru sahiplerinin vergi sistemine kayıtlı olması, devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmaması, başvuru sahibinin 65 yaşından büyük olmaması gibi ölçütler bulunuyor. Bu sektörde yapılacak başvurularda, başvuru sahiplerinin çiftçi kayıt sistemi ya da hayvan kayıtlı olması gerekliliği var. Ayrıca, başvuru sahibinin mesleki yeterlilik koşulunu sağlaması gerekmektedir.

Başvuru koşulları hakkında detaylı bilgiler internet sitesinde yayımlanan ilgili sektöre ait başvuru çağrı rehberinde yer almaktadır.

Yumurta üretiminde hangi illere hibe kapsamında bulunuyor?

Hibe kapsamında Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat olmak üzere toplam 42 şehir bulunuyor.

Başvuru dönemi ne zaman? Başvurular nereye yapılmalı?

Başvurular 1 Mart-5 Nisan’da yatırım yapılması düşünülen kentteki TKDK il koordinatörlüklerince kabul edilecektir.

Sektöre ilişkin TKDK’dan hibe almayı düşünen girişimciler nasıl bir yol izlemeli?

TKDK internet adresinden (tkdk.gov.tr) ve 42 ildeki TKDK il koordinatörlüklerinden detaylı bilgi edinilebilir.