Yumurtada sıkıntı yok Batı'nın lekesi var

Avrupa Birliği’nin (AB) zehirli yumurta listesine Türkiye’yi de dahil etmesini değerlendiren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye’de şu ana kadar zehirli yumurta tespit edilmediğini söyledi. Fakıbaba “Yumurta sektörü Batı’da zor durumdadır, Türkiye’yi de zor duruma düşürmek için bu sektöre sürülen bir leke gibi. Sanki Türkiye’yi bu sektörde ekonomik olarak vurmak istiyorlar. Bizim sıkıntımız yok, ihracat yapıyoruz” dedi. Ankara’nın Polatlı İlçesi’nde düzenlenen ‘Ankara Tarımsal Sulama Çalıştayı’ programına katılan Bakan Fakıbaba zehirli yumurta iddiaları ile ilgili “Şu an akadar en küçük bir sorun yok, yarın ne olur onu bilemeyiz tabi. Biz zaten yumurtayı ihraç ediyoruz, 148 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz. Bizim alımış olduğumuz yumurtalar damızlık yumurtadır. Bunların kontrollerini yapıp öyle alıyoruz. Bir hekim olarak bu işin üzerinde ciddi bir şekilde duruyorum. Şu ana kadar zehirli yumurta tespiti yapılmamıştır.Eğer bir şey olursa vatandaşlarımıza bunu en önce ben açıklarım” dedi.



ZEHİR LİSTESİNE 40 ÜLKE GİRDİ



Fakıbaba toplantıdaki konuşmasında ise ‘vahşi sulama’ olarak bilinen yöntem konusunda çiftçileri uyardı. Bakan Fakıbaba, “Türkiye genelinde tarımsal sulamanın yüzde 60’ı vahşi sulama yöntemiyle yapılıyor. Bu yanlıştır, suyun israf edilmesidir. Peygamberimiz bir hadisi şerifinde akan bir nehirde, su kullanırken bile israf edilmemesi gerektiğini söylemiştir. Bakanlığımızın basınçlı sulama sistemi konusunda hibe destekleri var” dedi. AB üyesi 28 ülkeden 24’ü ile Amerika, Rusya ve Türkiye’nin aralarında bulunduğu toplam 40 ülkede ilacın bulaşmasıyla zehirli hale gelen yumurtaların tespit edildiği bildirilmişti.