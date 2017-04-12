Yunanistan'ın 14 havalimanı Almanlara devredildi
Yunanistan'ın 14 havalimanı 40 yıllığına Alman Fraport'un ana ortağı olduğu konsorsiyuma devredildi
Yunanistan, 14 havalimanını 1,23 milyar euro bedelle, 40 yıllığına Alman Fraport AG'nin ana ortağı olduğu konsorsiyuma devretti.
Konsorsiyum 1,23 milyar euro ödemesine karşılık söz konusu dönemde 10 milyar euronun üzerinde gelir elde etmeyi bekiyor.
Yunanistan Varlık Kalkınma Fonu (TAIPED) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu havalimanlarının özelleştirilmesine ilişkin sürecin tamamlandığı belirtildi.
Havalimanlarının, düzenlenen imza töreniyle, Fraport AG ve SLENTEL Ltd. şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyuma devrinin yapıldığı ifade edildi.
HANGİ HAVALİMANLARI DEVREDİLDİ?
Özelleştirilen havalimanları arasında, Yunanistan'ın en büyük ikinci kenti Selanik'in yanı sıra Mykonos, Santorini, Midilli, Sisam ve Rodos gibi adalardaki havalimanları bulunuyor. (Business HT)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.