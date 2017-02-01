Demiryolu projeleri hız kesmeden devam ediyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yaptığı açıklamada, "Demir İpek Yolu" olarak da adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 23 kenti kapsayan cazibe merkezleri arasında bulunan Kars başta olmak üzere bölgede önemli rol oynayacağını ifade etti. Proje ile bölgenin Pekin'den Londra'ya uzanan İpek Yolu'nun önemli merkezlerinden biri haline geleceğini vurgulayan Arslan, Türkiye ile bütün Orta Asya, Kafkasya ve Asya ülkelerinin Avrupa'ya daha kolay ulaşmasını sağlayacak bir koridor oluşturduklarını söyledi.

Sadece Bakü-Kars-Tiflis bağlantısının tamamlanmasından sonra Avrupa ve Kafkaslar arasında sağlanacak kesintisiz demiryolu ulaşımı ile yıllık 50 milyon tona ulaşacak bir uluslararası taşıma potansiyeli bulunacağına dikkati çeken Arslan, hat işletmeye alındığında 1 milyon yolcu ve 6,5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacağını kaydetti.

Arslan, projenin, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt gibi cazibe merkezleri kapsamında bulunan iller açısından önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"O bölgede üretilecek ürünler, bölgeye getirilecek ham madde, o bölgedeki mamül maddenin pazarlarına eriştirilmesi noktasında kesintisiz demiryolu taşımacılığı çok önemli. Doğu Anadolu'da lojistik merkezlerine yatırım yapacak, malzemeyi oralardan demiryolu marifetiyle diğer coğrafyalara gönderecek birçok yatırımcı bu projeyi bekliyor. Projenin yaklaşık iki aylık işi kaldı. Ancak ocak ve şubat aylarındaki soğuk hava koşullarında inşaat çalışması yapmak biraz zor. Mart-nisanda iki aylık yoğun çalışmayla projeyi yılın ilk yarısında hayata geçirmiş olacağız. Bu proje Erzurum'da Kars'ta yaptığımız inşaatları devam eden lojistik merkezleriyle bir bütünlük oluşturacak. Bölgenin kalkınması ve refahı açısından önemli bir proje."

"Konya-Karaman hattını yıl sonuna kadar hizmete alıyoruz"

Arslan, Türkiye'de ilk hızlı tren hattının 2009'da Ankara-Eskişehir arasında hizmete girdiğini anımsatarak, 2011'de Ankara-Konya, 2013'te Eskişehir-Konya hattında yolcu taşınmaya başlandığını ifade etti.

Türkiye'nin, Avrupa'nın 6'ıncı, dünyanın 8'inci YHT işletmecisi konumunda bulunduğuna dikkati çeken Arslan, "Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, İstanbul YHT hattı Pendik'e kadar çalışıyor. Ankara-Konya, Konya-Eskişehir-İstanbul çalışıyor. Ankara-Sivas YHT hattında inşaatına başlamadığımız kısım yok. Üst yapısı için ihale süreçlerini başlattık. Hedefimiz, 2018 sonunda İstanbul'dan Sivas'a Ankara üzerinden kesintisiz ulaşım sağlamak" diye konuştu.

Arslan, Türkiye'nin 3 büyük şehrinden ikisini buluşturacak Ankara-İzmir YHT Projesi'nde inşaat ihalesi yapılmayan kesim kalmadığını belirterek, 2019'da Ankara-İzmir YHT hattını da tamamlamak istediklerini dile getirdi.

Yüksek hızlı tren projelerinin yanı sıra hızlı tren projelerinin de hızla sürdüğüne işaret eden Arslan, Konya-Karaman-Ulukışla-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren projesinde, Konya-Karaman ile Adana-Gaziantep arasında inşaat çalışmalarının devam ettiğini, Konya-Karaman hattını yıl sonuna kadar hizmete almayı öngördüklerini söyledi.

Arslan, ihale süreci devam eden Sivas-Erzincan hızlı tren projesinin birinci kısmı olan Sivas-Zara hattının ihale sürecinin sürdüğünü, Yerköy'den Kayseri'ye çalışmaların devam ettiğini belirtti.

"Halkalı-Kapıkule hattını bu sene ihale edeceğiz"

Samsun-Çorum-Kırıkkale Hızlı Demiryolu Projesi'ne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Arslan, yatırım programında etüt-proje olarak yer alan projenin Samsun-Merfizon (95 kilometre), Merzifon-Çorum(96 kilometre), Çorum-Kırıkkale (95 kilometre) olacak şekilde 3 hat kesiminden oluştuğunu ifade etti. Arslan, her üç kesimin de etüt projelerini bu sene bitirdiklerini, kesin proje ihale süreçlerinin ise devam ettiğini dile getirdi. Arslan, Ankara-Samsun hızlı tren projesinin kesin projelerini bitirdikten sonra inşaat sürecinin başlayacağını bildirdi.

Kars'a kadar YHT hattını hızlı trenle bütünleştirmeyi hedeflediklerine dikkati çeken Arslan, "Halkalı'dan Kapıkule'ye yani Avrupa'ya giden YHT'yi de bu sene içinde ihale edeceğiz. Edirne'den gelen ve Kars'a kadar uzanan ana omurgayı Samsun'a da bağlayıp böylece Karadeniz'i de hızlı trenle buluşturmuş olacağız. Onu da Akdeniz'e kadar indirmiş olacağız. Hem doğu-batı aksında, hem kuzey-güney aksında YHT projelerimizi devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, Ankara-İstanbul YHT hattına entegre edilecek Gebze-Halkalı Demiryolu Projesi kapsamında banliyö hatlarının iyileştirilmesi işinde ciddi sıkıntılar yaşadıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Gebze'den Pendik'e kadar YHT'ler kullanılıyor. Banliyö trenlerinin kullanılabilmesi adına da Pendik'ten Ayrılıkçeşme'ye kadar olan kısmı ve Kazlıçeşme'den Halkalı'ya olan kısmının her iki tarafında da hem Avrupa hem Anadolu yakasında şu an inşaat çalışmaları hızlandı. Çok önemsediğimiz İstanbul gibi bir yerde Marmaray'ın devamı olan ve günde 1 milyon yolcuya hizmet edecek projede yüklenicilerden kaynaklı sıkıntılar yaşadık. Bu sıkıntılar giderildi ve çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 2018 sonunda, bu işin tamamlanması ile Sivas'tan kalkan bir YHT, Marmaray'ı da kullanarak denizin altından Halkalı'ya kadar gidebilecek."