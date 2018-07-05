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Yurt dışında bulunan para, döviz ve altının milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin esaslar belirlendi

Yurt dışında bulunan para, döviz, altının Türkiye'ye getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin esaslar belirlendi. Uzmanlara göre Türkiye'nin yurt dışında yaklaşık 150 milyar dolarlık hesabı bulunuyor.

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Yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin esaslar belirlendi.

Tebliğe göre 30 Kasım'a kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirenler söz konusu varlıklarını serbestçe tasarruf edebilecek. Bu varlıklara ilişkin vergi dairelerine beyan gerekmiyor. Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

Uzmanlara göre Türkiye'nin yurtdışında yaklaşık 150 milyar dolarlık hesabı bulunuyor.

İşletmeler bu sayede bilançolarını güçlendirecek. Bu varlıkların bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde Türkiye'ye getirilmesi koşuluyla, yurt dışında hangi tarih itibarıyla sahip olunduğuna bakılmayacak. Yurt dışında bulunan ancak kapsama girmeyen taşınmaz gibi varlıklar da aynı tarihe kadar kapsamdaki varlıklara dönüştürülmek suretiyle getirilebilecek.

Gelir, kurumlar vergisi mükelleflerinin sahip olduğu ve Türkiye'de bulunan ama yasal defter kanunlarında yer almayan varlıklar ve taşınmazlar da bu tarihe kadar beyannameyle vergi dairelerine doğrudan ya da elektronik ortamda beyan edilebilecek. Beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden vergi dairelerince yüzde 2 vergi tarh edilecek. Bu şekilde hesaplanan vergi 31 Aralık'a kadar ödenebilecek.

(Sabah)

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