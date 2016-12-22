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Yurt dışından vergisiz siparişlere 30 euro sınırı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, '75 euroya kadar yapılan siparişler Türkiye`ye gümrüksüz girebiliyor, bu da haksız rekabete yol açabiliyor. Bunu 30 euroya düşürdük' dedi.

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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yurt dışından  e-ticaret yoluyla ithal edilen ürünlere ve siparişlere gümrük muafiyet  oranlarının çok yüksek olduğunu belirterek, "Yurt dışından 75 avroya kadar yapılan siparişler Türkiye'ye gümrüksüz girebiliyor, bu da haksız rekabete yol  açabiliyor. Bunu 30 avroya düşürdük." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türk Ekonomi Bankası  (TEB) iş birliğinde Türkiye E-Ticaret Meclisi ve EticaretSEM tarafından organize  edilen Türkiye Teknoloji Buluşmaları etkinliği, TOBB Konferans Salonu’nda yapıldı.

Bakan Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak elektronik ticareti çok önemsediklerini dile getirerek, "E-ticaretin önü açık. Türkiye  olarak çok mesafe alacağımız bir alan. Bunun temellerinin doğru atılması lazım."  diye konuştu.

Türkiye'nin bu alanda dünya örneklerine göre geride olduğuna, bu  konuda daha çok mesafe alınması gerektiğine işaret eden Tüfenkci, "Bunun birçok  nedeni var. En önemli nedenlerinden bazıları da bizim şu ve ya bu nedenle bilişim  sektörünün altyapısını oluşturan firmalara getirdiğimiz bir takım kısıtlamalar."  ifadelerini kullandı.

Yurt dışından 75 avroya kadar yapılan siparişlerin Türkiye'ye    gümrüksüz girebildiğini hatırlatan Tüfenkci, bunun haksız rekabete yol  açabildiğini söyledi. Tüfenkci, şöyle devam etti:

"İnceledik. Bizim e-ticaret firmaları yurt dışına mal gönderdiğinde  gümrüklerde karşılaştığı oranlarla, bizim yurt dışından e-ticaret yoluyla ithal  edilen ürünlere ve siparişlere gümrük muafiyet oranlarımızın çok yüksek olduğunu  gördüm. Geçtiğimiz günlerde bunun önerisini Bakanlar Kuruluna götürdük, bunu 30  avroya düşürdük. Avrupa bunun 22,5 avro olarak uyguluyor. Çünkü bunun başka  etkileri de var. Bakanlar Kurulunda imzadan çıktı, inşallah önümüzdeki birkaç gün  içerisinde de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girer."

'E-TİCARETTE YOLUN HENÜZ BAŞINDAYIZ'

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da ekonominin lokomotifi olan  e-ticarette sektörel birliği sağlamak amacıyla e-ticaret Meclisi'ni kurduklarını  söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Artık, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret sitelerinin,  dernek ve kamu kurumu temsilcilerinin bir araya geldiği bir platform var. Burada,  özel sektör ile kamu idaresi aynı masa etrafında istişare etmektedir." dedi.

E-ticaretle ilgili istatistiklere de değinen Hisarcıklıoğlu, şunları  kaydetti:

"İstatistikler gösteriyor ki e-ticarette henüz yolun başındayız.  Toplam perakende ticaretin sadece yüzde 2'si elektronik mecradan yapılıyor. Her  10 kredi kartından sadece 1,2'si internetten alışveriş için kullanılmış. Gelişmiş  ülkelerde online perakendenin toplam içindeki payı yüzde 10'lara ulaşıyor. Bugün  için gerideyiz ama aradaki farkı hızla kapatabiliriz. Yine e-ticareti, ihracat  için kullanabilirsek, ihracat menzilini genişletebiliriz. Şu anda bile  e-ihracatımızın ortalama mesafesi, normal ihracatımızdan yüzde 50 daha fazladır.  Bu alanda potansiyelimiz var."

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de e-ticaretin yaygınlaşmamasının sebebinin  güven eksikliği olduğunu belirterek, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının güven damgası  uygulamasının, bu sorunu çözmek için atılan doğru adım olduğunu aktardı.

'GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI ÖN PLANA ÇIKTI'

Türk Ekonomi Bankası Genel Müdür Vekili Turgut Boz da değişen bilgi  toplumu ile girişimcilik kavramının daha da ön plana çıktığını ifade etti.

Bilgi teknolojilerinin hızla değişim sürecinde olduğuna işaret eden  Boz, "Dünya çok hızlı değişiyor. Biz bu değişimi anlamak ve cevap vermek  zorundayız. Önümüzdeki dönemde sensör ve çiplerin hayata girmesiyle inanılmaz bir  değişime doğru gideceğiz." diye konuştu.

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