Yurtdışındaki Türkler ‘ihracat elçisi’ olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Komşunu da al gel’ çağrısıyla turizm elçisi gibi çalışmaya başlayan gurbetçiler, şimdi de ihracat için elçilik edecek. İhracatçılar, yeni pazarlarda distribütörlük verirken öncelik gurbetçilerin olacak.
Yurtdışında yaşayan 5 milyon Türk, ihracat pazarlarında hakimiyetini artırmak isteyen Türk firmalarına umut oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) öncülüğünde, ihracatçılar dünya pazarlarındaki Türk ürünlerinin etkinliğini artırmak için gurbetçilere elçilik teklifinde bulunacak. İhracatçılar yeni açıldıkları pazarların ihtiyaç duyduğu ürün grupları hakkında bilgi almak için Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek. Firmalar buralarda yazıhaneler açıp gurbetçilere satış teknikleri konusunda eğitimler verecek.
HEDEF 5 MİLYON TÜRK
12 milyar dolar büyüklüğe sahip Türkiye ev tekstili sektörü 25-28 Ekim tarihleri arasında CNR Fuar Merkezi’nde düzenlenecek Home&Tex Fuarı’nda buluşuyor. Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) Başkanı Ali Sami Aydın ve İTKİB Başkan Yardımcısı Şerafettin Demir, fuar öncesinde bir grup gazeteciyle sohbet toplantısı düzenleyip sektör hakkında bilgi verdi. Türk şirketlerinin yurtdışı pazarlara açılırken artık yeni stratejiler izleyeceğine dikkat çeken Şerafettin Demir şunları kaydetti: “Örneğin TİM ile şuanda yurtdışı pazarlarımızda etkinliğimizi artırmak için gurbetçi vatandaşlarımızı elçi etmek için çalışmalar yapıyoruz. Dünyada 5 milyon Türk yaşıyor. Hedef ülkelerde yazıhaneler açıp gurbetçi Türklere satış temsilcimiz yapmak için eğitimler vereceğiz.”
12 MİLYAR DOLARLIK SEKTÖR
Türk ev tekstili ürünlerinin dünyada bir marka olduğunu ifade eden Ali Sami Aydın, “Dünyanın her yerinde satın alırken, ‘Türk havlusu var mı, Türk nevresimi var mı’ diye soruluyor. Sektörümüz 170 ülkeye 3 milyar dolarlık ihracat yapıyor. Yıllık 12 milyar dolarlık iş hacmine sahibiz. Bunun 3’te 1’i fuarlardan geliyor” dedi. Ev tekstili üretimi yapan fabrikaların fuarlar sayesinde çalıştığını dile getiren Ali Sami Aydın, fuarlara katılımı artırmak için bu yıl Home&Tex Fuarı’nda ‘hazır stant’ uygulamasına geçtiklerini söyledi. Böylece fuara katılım maliyetini 4’te 1’e düşürdüklerini anlatan Aydın, “Bu yıl 5’incisi yapılan fuarımıza 25’i yabancı olmak üzere 300 firma katılacak. 700 marka bekliyoruz” diye konuştu.
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