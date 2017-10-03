Yurtdışındaki Türkler ‘ihracat elçisi’ olacak

Yurtdışında yaşayan 5 milyon Türk, ihracat pazarlarında hakimiyetini artırmak isteyen Türk firmalarına umut oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) öncülüğünde, ihracatçılar dünya pazarlarındaki Türk ürünlerinin etkinliğini artırmak için gurbetçilere elçilik teklifinde bulunacak. İhracatçılar yeni açıldıkları pazarların ihtiyaç duyduğu ürün grupları hakkında bilgi almak için Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek. Firmalar buralarda yazıhaneler açıp gurbetçilere satış teknikleri konusunda eğitimler verecek.

HEDEF 5 MİLYON TÜRK

12 milyar dolar büyüklüğe sahip Türkiye ev tekstili sektörü 25-28 Ekim tarihleri arasında CNR Fuar Merkezi’nde düzenlenecek Home&Tex Fuarı’nda buluşuyor. Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) Başkanı Ali Sami Aydın ve İTKİB Başkan Yardımcısı Şerafettin Demir, fuar öncesinde bir grup gazeteciyle sohbet toplantısı düzenleyip sektör hakkında bilgi verdi. Türk şirketlerinin yurtdışı pazarlara açılırken artık yeni stratejiler izleyeceğine dikkat çeken Şerafettin Demir şunları kaydetti: “Örneğin TİM ile şuanda yurtdışı pazarlarımızda etkinliğimizi artırmak için gurbetçi vatandaşlarımızı elçi etmek için çalışmalar yapıyoruz. Dünyada 5 milyon Türk yaşıyor. Hedef ülkelerde yazıhaneler açıp gurbetçi Türklere satış temsilcimiz yapmak için eğitimler vereceğiz.”