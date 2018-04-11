Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Yurtdışından postayla gelen eşyada vergi muafiyeti 22 euroya indirildi

Türkiye dışından posta ya da hızlı kargo yoluyla getirtilen kişisel kullanıma özgü eşyada daha önce '30 euro' olan gümrük vergisi muafiyeti '22 euroya' düşürüldü.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında, "Türkiye gümrük bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 22 euroyu geçmeyen eşya ile 150 euroyu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına muafiyet tanınır" denildi.
 
Kararda ayrıca, değeri 1,500 euroyu geçmemek koşuluyla, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya için 22 euroyu, kitap için 150 euroyu aşan eşyanın değeri üzerinden; kitap ve benzeri basılı yayın için yüzde 8.0, özel tüketim vergisine tabi eşya için de yüzde 20 tek ve maktu vergi alınacağı belirtildi.
 
Kamu kuruluşlarına, kütüphane, müze, eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan kuruluşlara gönderilen veya bunlar tarafından temin edilen kitap ve benzeri basılı yayına bu kapsamda muafiyet tanıyan karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Devlet Bahçeli´den net mesaj: Cumhur ittifakının zayıflamasına izin vermeyeceğiz

Devlet Bahçeli´den net mesaj: Cumhur ittifakının zayıflamasına izin vermeyeceğiz

Vücudundan sürekli metal iğne çıkıyor

Vücudundan sürekli metal iğne çıkıyor

Ülkelerin en korkutucu özel birlikleri

Ülkelerin en korkutucu özel birlikleri

Az bilinen çarpıcı tarihi fotoğraflar

Az bilinen çarpıcı tarihi fotoğraflar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA