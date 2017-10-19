Yusufeli Barajı'ndaki çalışmalar hızlandı

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Acu, Yusufeli Barajı ve HES inşaatı ile yeniden yerleşim alanlarında devam eden çalışma bölgelerinde incelemede bulundu.

İncelemelerinin ardından şantiyeye geçen Acu, Yusufeli Barajı ve HES projesinde çevresel faaliyetlerde gelinen seviye ile yeniden yerleşim alanlarındaki çalışmalar hakkında brifing aldı.

Acu, dünyanın en yüksek 3'üncü barajının Yusufeli Barajı olduğunu ifade ederek, "Yusufeli Barajı, 270 metre yüksekliğine sahip. Baraj, tipi çift eğrilikli, beton kemer baraj tipinde inşa edilmektedir. Baraj inşaatında ihtiyaç duyulan personel sayısı bin 200 olup, bu yoğun zamanlarda bin 800'lere çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Milli ekonomiye 450 milyon lira katkı"

Genel Müdür Acu, Çoruh havzasındaki projelerin toplam enerji üretiminin yüzde 13'ünün Yusufeli Barajı ve HES projesinden karşılanacağını vurguladı.

Acu, "Tamamen Türk mühendisi ve işçisinin alın teriyle yapılan Yusufeli Barajı ve HES, günlük bir milyon lirayı aşkın tutarlı elektrik enerjisi üreterek 7 yılda kendisini amorti edecek olup, 650 bin nüfuslu bir şehrin enerji ihtiyacı karşılanacaktır. Projenin tamamlanmasıyla milli ekonomiye yıllık 450 milyon lira katkı sağlayacaktır." bilgisini paylaştı.

"Yusufeli kimliği kaybolmayacak’"

Yusufeli ilçesi yeniden yerleşim yeri çalışmalarının da devam ettiğini hatırlatan Acu, projeden bir ilçe, 19 köy arazisi ve yerleşim yerinin etkilendiğini, Yusufeli ilçesi ve 6 köyün yerleşim yerinin tamamen su altında kalacağını kaydetti.

Acu, ilçe için hazırlanan yeni yerleşim planlarının, yörenin coğrafi şartları ve bütün kesimlerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlandığına dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı:

"Yeniden yerleşim altyapı çalışmaları kapsamında onaylı imar planında 25,20 hektar olan park ve rekreasyon alanlarına sakut dolgusu ve sonradan projelendirilen ilave dolgu alanlarıyla yaklaşık 35,40 hektar alan eklenerek, yeni Yusufeli ilçesinin daha müreffeh bir ilçeye dönüşmesi sağlanmıştır. Geçici kabulü yapılan yeniden yerleşim yeri altyapı çalışmaları işinde 9,435 milyon metreküp kazı ve 8,413 milyon metreküp dolgu ve 7 dolgu batardosu imalatı tamamlanmıştır. Yeniden yerleşim altyapı çalışmaları 2. kısım işi kapsamında yaklaşık 6 milyon 250 bin metreküp kazı yaptırılacaktır.

Yeniden yerleşim üstyapı çalışmaları kapsamında 3. bölge (Tekkale köyü tarafı) üstyapı çalışmaları için TOKİ Başkanlığına teslim edilmiştir. TOKİ tarafından 3. bölgede 334 konut, 6 dükkan, bir adet 24 derslikli lise, bir sağlık ocağı, bir ilçe jandarma komutanlığı inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi yapım işinin ihalesi yapılmış ve yüklenici firmaya yer teslimi yapılmıştır. Yerleşim yerleri Yusufeli Barajı'ndan etkilenen 8 köy için ön seçimi yapılan yeni yerleşkelerinde hali hazır harita alımı ve jeolojik-jeoteknik etüt çalışmaları işleri tamamlanmıştır."

Yusufeli Barajı'nın üreteceği enerjinin yanı sıra diğer barajlara da su kaynağı olacağına işaret eden Acu, "Çoruh Nehri'nin getireceği rusubatı önemli ölçüde tutarak diğer barajların ömrünün uzamasına ve Çoruh Nehri'nde oluşabilecek taşkın riskini de azaltacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İncelemelere AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla ve Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin de katıldı.