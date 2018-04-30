Yüzde 4 ila 5 arasında olması beklenen emekli zammında yeni gelişme yaşandı

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli zamlarında müjdeli haber geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyona bağlı olarak, memur emeklileri ise toplu sözleşmeye göre zam alacaklar. Emeklilerin temmuz zammıyla birlikte 5'li iyileştirme konusu da gündeme geldi. Bu iyileştirme ile gelir farklılıkları arasındaki uçurumun azaltılması planlanıyor. İşte 5'li iyileştirme başlıkları:



