Yüzyılın madeni ‘Leonardit’in kaynağı Türkiye’de

Kahramanmaraş, Adıyaman, Bolu, Edirne, Çanakkale ve Gönen’de çıkarılan bir yer altı madeni olan leonardit, bitki ve hayvan atıklarının milyonlarca yıl boyunca çürümesi sonucu oluşuyor. Yetkililer tarafından ‘yüzyılın madeni’ olarak tanımlanan leonardit, tarım ve hayvancılık ürünlerinde, cilt kremlerinde, sabunlarda, şampuanlarda ve şuruplarda da kullanılabiliyor.

"1’nci Rusya, 2’inci Türkiye"

Türkiye’de, leonardit madeninin yer altından çıkarılış sürecini ve gelişimini yakından takip eden isimlerin başında gelen Eskişehir Ticaret Odası (ETO) 35’inci Komite Başkanı Neşet Gürsoy, leonarditin sayısız alanda güvenle kullanılabilen bir maden olduğunu ve kısa bir süre içinde çok daha değerli bir hale gelmesini beklediklerini ifade etti. Leonarditin en çok çıktığı ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğini vurgulayan Gürsoy, “Leonardit, bizim 2010 yılından beri yaptığımız çalışmalar sonucu elde ettiğimiz verilerle, hem tarımda hem hayvancılıkta hem de endüstriyel sanayi de kullanılabilen bir madendir. Oluşumunu milyonlarca senede tamamlayan bir madendir. Bitki ve hayvan atıklarının hava alarak çürümesi sonucu meydana gelir. Eğer hava almadan çürürse kömür oluyor. Leonardit, dünyada en çok 2 yerde çıkıyor ve bu ülkelerin 1’ncisi Rusya, 2’incisi Türkiye. Türkiye’de Kahramanmaraş bölgesinde, Adıyaman, Bolu, Edirne, Çanakkale ve Gönen’de çok çıkıyor. Biz tarım endüstrisinde, leonarditten sıvı hümik asit üreterek çiftçilerin giderlerinde azalma, gelirlerinde artış sağlıyoruz. Şöyle ki; leonarditten elde edilen hümik asit toprağın su tutma kapasitesini arttırır. Toprakta bulunan fakat bitkinin alamadığı elementleri parçalayarak bunların alımını sağlar ve bitki köküne bağlar. Toprağın su tutma kapasitesini arttırdığı için de ortalama yüzde 20 sulamadan, enerjiden ve işçilikten tasarruf sağlar. Bu tarımda ki yüzlerce özellikten sadece birkaç tanesi. Ayrıca bunun yanında hayvanlar için de yem katkı maddesi olarak kullandığımız zaman, hayvanların kullandıkları gıdaları, ortalama 3 bin birim olarak hesap edersek bunun bin 100 tanesi bedende et veya süt olarak kalıyor, bin 900’ü dışkıyla dışarı atılıyor. Leonarditli yem maddesi verdiğiniz zaman bu 3 bin birimin 2 bin birimi hayvanda et ve süt olarak kalıyor, bin birimi dışkıyla atılıyor. Bu da gelir olarak hayvancılıkla uğraşanlara ciddi katkı sağlamaktadır” şeklinde konuştu.

“21’nci yüzyılın madeni”

Türkiye’de leonardite verilen önemin artması gerektiğini ve bu konunun devlet tarafından desteklenmesini arzuladıklarını dile getiren Başkan Gürsoy, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Biz leonarditten sabun ürettik. Ürettiğimiz bu sabunu el yüz ve vücut bakımında kullabilirsiniz. Cilt hastalıklarının ilerlemesine önler veya yeni başlayan cilt hastalıklarının durmasını sağlar. Ayrıca hiçbir yan etkisi yok. Vücudun direncini arttırması için bir öksürük şurubu yaptık. Bunu piyasaya vermiyoruz ama kendimiz deniyoruz. Bu öksürük şurubu, gırtlaktaki ve boğazdaki enfeksiyonların ürememesini, aynı zamanda da ölmesini sağlıyor. Leonarditten cilt kremi ürettik. Bu kremi elinize, yüzünüze sürdüğünüz zaman 10 dakika içerisinde farkı hissediyorsunuz. Ayrıca yanıklardan 15-20 dakika sonra bu kremi kullanırsanız, orada ki ölü derileri kaldırarak yeni deri oluşmasını ve hiçbir yanık izinin kalmamasını sağlıyor. Dünyada birçok ülkede kullanılıyor. Özellikle Amerika’da, doktorların reçeteyle leonarditten yapılan hapları verdiği biliniyor. İnsanlardaki bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği gözlemleniyor. Devletimiz harekete geçerse, biz bunlarla ilgili çalışmalar yapmak istiyoruz. Tonu 50 lira ile bin lira arasında değişiyor. Paketlenmiş vaziyette. 20’nci yüzyılın madeni bor madeni idi. Onun da ülkemizde çok zengin kaynakları mevcut. 21’nci yüzyılın madeninin de ‘leonardit’ madeni olacağı düşüncesindeyim. Çünkü, hem sağlıkta hem tarımda hem de sanayide, birçok yerde kullanılan bir madenin, ülkemizde bu kadar da bol olmasının değerlendirilmesi gerektiğini ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağını düşünüyorum.”