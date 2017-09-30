Zam makbul değil ama ferahlık için gerekiyordu

Başbakan Binali Yıldırım, 2018’de yaşanacak zorluklardan hasar almadan çıkmak için Torba Yasa ile bir takım vergi düzenlemeleri yaptıklarını söyledi. Kocaeli’de iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen Yıldırım “Son günlerde kamuoyunda ‘Efendim işte zamlar oluyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor’ çeşitli şeyler var. Doğru. Zam yapmak, yani nasıl söyleyeyim, çok makbul bir şey değil ama ülkenin ihtiyaçları, gerçekleri ortadaysa bazı tedbirleri de kalıcı ferahlık için almak gerekiyor. Çünkü son bir yıldan itibaren savunma sanayinde çok ciddi gelişmeler sağladık, çok ciddi ihtiyaçlarımız var. Bu ihtiyaçlarımızı karşılamak ve savunma sanayinde yetkinliğimizi artırmak için ilave kaynağa ihtiyacımız var” dedi.

2018 ZOR OLACAK

Yıldırım “Bunun bir kısmını kamuda tasarruf ederek, kamudaki bazı harcama önceliklerini yeniden gözden geçirerek sağlayacağız, bir kısmını da doğrusu tabii vergi artışı gibi yollarla karşılamış olacağız. 2018; 2015’te turizmdeki kayıplarımız, 2016’daki kayıplarımız, darbe dolayısıyla yaşadıklarımızın birikimidir. 2018, zor bir yıl olacak. O zorluktan hasar almadan çıkabilmek için bazı tedbirleri almak zorundaydık, bu tedbirleri alıyoruz ama 2019 ve sonrası için daha güçlü şekilde gireceğiz ve büyük hedeflere emin adımlarla yürüyeceğiz. Büyük hedeflere emin adımlarla yürüyeceğiz” diye konuştu.

ÜST GRUBA ÇIKIYORUZ

Yıldırım, Orta Vadeli Plan’ın açıklandığını, 2020’den itibaren Türkiye’nin orta gelir grubundan üst gelir grubuna çıkacağını bildirdi. Hedefi böyle koyduklarını belirten Yıldırım, “Kişi başına milli gelir 13 bin doların üzerine çıkacak. Bu artık üst gelir grubunda olan ülkelerin sınırıdır. Aslında birçok konuda Türkiye ilk 20 ülkenin ortalamasına yakın. Mesela havacılıkta Türkiye dünyada 11. sırada. Avrupa’da 2. sırada. Alt yapı, yollar... 128 ülke arasında Türkiye 13. sıraya yükseldi, son 15 yılda” dedi.

Dünyada son 10 yılda yapılan 10 büyük projenin 5’inin Türkiye’de olduğuna da işaret eden Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu: “Türkiye’yi küçümsemeyin. Dünyada 10 büyük projenin 5’ini Türkiye yaptı veya yapıyor. Bunlar hangisi? Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, dünyanın en büyük havalimanı, Çanakkale Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli. Bunlar dünyada marka projeler ve bu projeler gibi toplam 10 tane yapıldı. Çünkü dünyada kriz var. 2009’dan beri var olan henüz kriz bitmiş de değil. Yavaş yavaş toparlanıyor, bir toparlanıyor yeni bir kriz geliyor. Şimdi Kuzey Kore-Amerika atışması, Çin ile ilişkiler... Dünya tabiri caizse kaynıyor. Biz bu kaynamanın merkezindeyiz.”

İKİ KATI BÜYÜDÜK

Yıldırım AK Parti İzmit 4. Olağan İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmada ise “Türkiye 2017’de, iki çeyrekte yüzde 5’in üzerinde büyüyerek Avrupa Birliği ülkeleri, hani Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’yi şikayet ettiği ülkelerden iki kattan daha fazla büyüdü. Dünyada, 2017’nin ilk yarısında ortaya koyduğu büyümeyle Türkiye, Çin ve Hindistan’tan sonra dünyada en yüksek büyüme oranını yakalayan ülke oldu. Kemal Bey, senin bunlardan haberin olmaz. Aç, oku, orada burada kulaktan duyma laflarla, yalan yanlış bilgilerle milletin kafasını karıştıracağını mı zannediyorsun?” diye konuştu.

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