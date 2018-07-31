Zambiya’yı tefeci faizinden Türk şirket kurtaracak

Zambiya Cumhurbaşkanı Edgan Lungu, Başkan Tayyip Erdoğan ile Cumartesi yaptığı görüşme esnasında devlet televizyonu ZNBC TV’de yer alan açıklamasında, Türk şirketin yeniden finansmanın ayrıntılarını görüşmek üzere eylül ayında ülkeye bir heyet göndereceğini ifade etti. Erdoğan’a hitaben konuşan Lungu şirket hakkında bilgi vermedi ancak “Bu konuya ilgi göstermenizi ve şirketin tereddüt etmeden bu işi takip etmesini istiyoruz” dedi. Afrika kıtasının ikinci büyük bakır üreticisi olan Zambiya geçen yıl Aralık ayında, 2019’da 3 milyar dolar tutarında eurobondu yeniden finans etmek istediğini açıklamıştı. Uluslararası Para Fonu (IMF) Zambiya`nın borç yapılandırma isteğini Şubat ayında reddetmişti. Bunun sebebi olarak da borç yapılandırması karşılığında Zambiya`ya daha fazla para ödeyeceğini belirtmişti.

Erdoğan, geçen hafta Güney Afrika temaslarının ardından Zambiya’ya gitmiş ve Edgar Lungu tarafından resmi törenle karşılanmıştı. İki ülke arasında 12 ayrı anlaşma imzalanmıştı. Anlaşmalar arasında THY’nin direkt uçuş yapması da bulunuyor.