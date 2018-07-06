Zengine vergi, fakire ayda 500 dolar önerisi yaptı

Mark Zuckerberg ve Harvard Üniversitesi'ndeki üç sınıf arkadaşının yanı sıra, Facebook'un beş kurucusundan birisi olan Chris Hughes, bu sayede kazandığı 500 milyon doların Amerika'daki yanlış olan şey olduğunu düşünüyor.

En düşük gelir düzeyindeki insanlara devletin maaş bağlaması gerektiğini söyleyen Hughes, bunun da zenginlerden alınacak verginin artırılmasıyla dengeleneceğine inanıyor.

TechCrunch'taki bir yayına katılan ve burada konuşan Hughes, "ABD'deki gelir eşitsizliği Büyük Buhran'dan beri bu kadar kötü olmamıştı. İşsizliğin yüzde 3,9 olduğunu ve borsanın rekor düzeye geldiğini okusak da, aslında olanlar ortalama gelir 40 yıldır değişmedi. Benimki gibi hikayeler ekonomik fırsat illüzyonu yaratıyor" dedi.

Hughes, devletin tüm vatandaşlara sabit bir para ödemesini öngören Evrensel Temel Gelir (Universal Basic Income) adlı projeye aslında inanmadığını, bu yüzden zenginlerin yüzde 50 vergilendirilerek, düşük gelirlilere 500 dolar aylık ödeme yapılmasını desteklediği ekledi.

Hesaplarına göre bu planın yılda 290 milyar dolara mâl olacağını söyleyen Hughes, yüzde 50 verginin yılda 250 bin dolar ve üzeri kazananlardan alınması gerektiğini işaret ediyor. ABD'de yılda 200 bin dolar ve üzeri kazananlar, şu anda yüzde 35 vergi ödüyorlar.

Aylık 500 dolar ödemenin ise kimseyi işsizliğe itmeyeceğini, ancak hayatlarını biraz olsun rahatlatacağını ekliyor.

(Habertürk)