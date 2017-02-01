Zeybekci: Türkiye fırsatlar ülkesi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen, ‘Türkiye-Fransa İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısı’ Bakan Zeybekci ve Fransa Dış Ticaret, Turizm ve Yurtdışında Yaşayan Fransızlardan Sorumlu Devlet Sekreteri Matthias Fekl’in katılımıyla önceki akşam gerçekleştirildi. Türk ve Fransız iş dünyasından isimlerin de katıldığı toplantının açılışında konuşan Zeybekci, İngiltere, Almanya, Fransa gibi Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde Türkiye’deki kadar dünyanın en uzun köprülerine, tüp geçitlere, nükleer santrallere ihtiyaç olmadığını anlattı. Türkiye’deki yatırım fırsatlarına dikkati çeken Zeybekci “Türkiye’nin önümüzdeki dönemle ilgili inanılmaz fırsat ve imkanları bünyesinde barındırdığını unutmayın. Türkiye fırsatlar ülkesi” diye konuştu.

ENGELLER KALMAYACAK

Fekl’in ve Fransa’nın destekleriyle Türkiye ile AB’nin Gümrük Birliği Anlaşması’nı güncelleyeceğini dile getiren Zeybekci, şöyle devam etti: “Bu, şu anlamı ifade ediyor; Türkiye ile AB, ekonomik anlamda tam bir entegrasyona gidecek. Bütün buradaki şirketler için söylüyorum, Türk ve Fransız şirketleri için söylüyorum. Gümrük Birliği’nin kapsamına hizmetler sektörünün, kamu alımlarının, tarım ve gıdanın, elektronik ticaretin dahil olması demek, sizin bir Fransız şirketinin gelip Türkiye’deki tüm hizmetlerinde, kamu alımlarında, kamu ihalelerinde dilediği her türlü işe girmede hiçbir engelin kalmaması demek. Aynı şekilde Türk firması için de. Şu anda konuştuğumuz birçok problem de ortadan kendiliğinden kalkacak. Önümüzdeki dönemdeki bu süreçlerle fırsatlara sizlerin dikkatini çekmek istiyorum.” Bakan Zeybekci, terörizmin yuvalandığı, hayat bulduğu, doğduğu, yaşadığı ülkelerin bulunduğunu belirterek, bir de terörizmin hedefine aldığı ülkeler olduğunu, bunların başındaki Avrupa ülkeleri arasında Türkiye’nin birinci, Fransa’nın ikinci sırada geldiğine dikkati çekti.