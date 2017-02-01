Zeybekci: Türkiye fırsatlar ülkesi
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Fransız işadamlarına “Türkiye’nin önümüzdeki dönemle ilgili inanılmaz fırsat ve imkanları bünyesinde barındırdığını unutmayın. Türkiye fırsatlar ülkesi” diye çağrı yaptı.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen, ‘Türkiye-Fransa İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısı’ Bakan Zeybekci ve Fransa Dış Ticaret, Turizm ve Yurtdışında Yaşayan Fransızlardan Sorumlu Devlet Sekreteri Matthias Fekl’in katılımıyla önceki akşam gerçekleştirildi. Türk ve Fransız iş dünyasından isimlerin de katıldığı toplantının açılışında konuşan Zeybekci, İngiltere, Almanya, Fransa gibi Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde Türkiye’deki kadar dünyanın en uzun köprülerine, tüp geçitlere, nükleer santrallere ihtiyaç olmadığını anlattı. Türkiye’deki yatırım fırsatlarına dikkati çeken Zeybekci “Türkiye’nin önümüzdeki dönemle ilgili inanılmaz fırsat ve imkanları bünyesinde barındırdığını unutmayın. Türkiye fırsatlar ülkesi” diye konuştu.
ENGELLER KALMAYACAK
Fekl’in ve Fransa’nın destekleriyle Türkiye ile AB’nin Gümrük Birliği Anlaşması’nı güncelleyeceğini dile getiren Zeybekci, şöyle devam etti: “Bu, şu anlamı ifade ediyor; Türkiye ile AB, ekonomik anlamda tam bir entegrasyona gidecek. Bütün buradaki şirketler için söylüyorum, Türk ve Fransız şirketleri için söylüyorum. Gümrük Birliği’nin kapsamına hizmetler sektörünün, kamu alımlarının, tarım ve gıdanın, elektronik ticaretin dahil olması demek, sizin bir Fransız şirketinin gelip Türkiye’deki tüm hizmetlerinde, kamu alımlarında, kamu ihalelerinde dilediği her türlü işe girmede hiçbir engelin kalmaması demek. Aynı şekilde Türk firması için de. Şu anda konuştuğumuz birçok problem de ortadan kendiliğinden kalkacak. Önümüzdeki dönemdeki bu süreçlerle fırsatlara sizlerin dikkatini çekmek istiyorum.” Bakan Zeybekci, terörizmin yuvalandığı, hayat bulduğu, doğduğu, yaşadığı ülkelerin bulunduğunu belirterek, bir de terörizmin hedefine aldığı ülkeler olduğunu, bunların başındaki Avrupa ülkeleri arasında Türkiye’nin birinci, Fransa’nın ikinci sırada geldiğine dikkati çekti.
İNGİLİZ DEVİNİN EKONOMİYE GÜVENİ TAM
İngiliz savunma devi BAE Systems Üst Yöneticisi (CEO) Ian Graham King, Türkiye’nin Milli Muharip Uçak Projesi’ni (TF-X) geliştirmeye yönelik Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI) ile BAE Systems’in çerçeve sözleşme imzalanmasından sonra Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin her zamankinden daha güçlü olabileceğine dikkati çeken King “Türk ekonomisine olan güvenimiz devam ediyor. Şirket olarak Türkiye’de bulunduğumuz ilk günden beri ülkeye güven her zaman işimizin kalbi olmuştur. Türk hükümetinin ekonomiyi güçlendirmeye ve uluslararası yatırımları çekmeye yönelik atacağı adımlar ülkede yeni fırsatlar oluşturabilir” dedi.
KAPASİTE ARTACAK
TAI ile yaptıkları anlaşma ile Türk havacılık sektörünün kapasitesinin artmasına yardımcı olacaklarını belirten King “Türk savunma sanayii büyük ilerleme kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, savunma sanayisinin dışa bağımlılığından kurtulması yönünde hedefleri var. Bu politika, sektörü 2023’e kadar net savunma ihracatçısı yapacak şekilde genişletecek” dedi.
FRANSA’DAN ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE ÇALIŞMA ÖNERİSİ
Fransa Dış Ticaret, Turizm ve Yurtdışında Yaşayan Fransızlardan Sorumlu Devlet Sekreteri Matthias Fekl, bu etkinlikten önce gerçekleştirilen Türkiye-Fransa Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) 4. Dönem Toplantısı’nın ekonomik ilişkilerin yeniden harekete geçirilmesi konusundaki önemine değindi. Toplantının iki ülke ekonomik ilişkileri açısından kilit noktada gerçekleştiğini dile getiren Fekl, pratik çalışmalara geçmek gerektiğini savundu. Hem Türkiye-Fransa arasında hem de üçüncü ülkelerde birlikte çalışılması önerisinde bulunan Fekl, ilişkilerin ve Gümrük Birliğinin modernize edilmesinin getirilerinden bahsetti. Fekl, JETCO kapsamında Türkiye ile Fransa arasında ekonomik ikili diyaloğu gözden geçirip, revize etmeye karar verdiklerini belirterek, “Yeni bir mimari ile daha geniş çerçevede çalışma grupları oluşturulması kararı alındı ve bu grupların politik kararları daha iyi hazırlaması, alınmış olan farklı kararları daha iyi takip etmesini sağlayacağız” dedi.
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