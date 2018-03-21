Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Zeytin Dalı Harekatı yabancı ilgisini yükseltti

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Arda Ermut, temasları doğrultusunda 2018 yılının ilk 3 ayı itibarıyla Türkiye’ye yatırımcı ilgisinin artarak devam ettiğini gözlemlediklerini bildirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

YATIRIMLAR ÇOK CANLI

Değişik sektörlerde takip ettikleri yeni yatırım projeleri olduğunu belirten Ermut, bunların bir kısmının büyük tutarlı, bir kısmının da katma değer anlamında önceliklendirdikleri yatırımlar olduğunu dile getirdi. Ermut, Türkiye’nin son dönemde kendi menfaatlerini ve halkının güvenliğini korumak adına çok etkin adımlar attığını belirterek, gerek Fırat Kalkanı Harekatı gerekse Zeytin Dalı Harekatı’nın yatırımcılar nezdinde Türkiye’nin siyasi istikrarına ve geleceğine duyulan güvenin artması noktasında önemli rol oynadığını söyledi. Zeytin Dalı Harekatı’nın yatırımcılarda asla bir soru işareti oluşturmadığını aktaran Ermut, “Aksine, yatırımcılar, hele de Türkiye’de yatırımı olanlar ve bir şekilde burada faaliyet gösterenler daha çok rakamlara baktıkları ve ülke gerçeklerini çok iyi bildikleri için onlar nezdinde bu harekat, siyasi istikrarın, Türkiye’nin gücünün ispatı noktasında önemli oldu” dedi.Türkiye’nin uluslararası doğrudan yatırımlar için her zaman önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Ermut, “Bu doğrultuda yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik gerekli reformlar yapılıyor. Bütün bunlar ülkemizi yatırımcılar açısından önemli kılıyor” diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütlerini temizleyerek Afrin kent merkzine girdi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İsrail ordusu 2007´de Suriye´deki nükleer reaktörü vurduğunu doğruladı

İsrail ordusu 2007´de Suriye´deki nükleer reaktörü vurduğunu doğruladı

İşte NBA'in en çok kazanan oyuncuları!

İşte NBA'in en çok kazanan oyuncuları!

2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel Afrin'de

2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel Afrin'de

Son hali şaşkına çevirdi

Son hali şaşkına çevirdi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA