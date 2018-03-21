Zeytin Dalı Harekatı yabancı ilgisini yükseltti

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Değişik sektörlerde takip ettikleri yeni yatırım projeleri olduğunu belirten Ermut, bunların bir kısmının büyük tutarlı, bir kısmının da katma değer anlamında önceliklendirdikleri yatırımlar olduğunu dile getirdi. Ermut, Türkiye’nin son dönemde kendi menfaatlerini ve halkının güvenliğini korumak adına çok etkin adımlar attığını belirterek, gerek Fırat Kalkanı Harekatı gerekse Zeytin Dalı Harekatı’nın yatırımcılar nezdinde Türkiye’nin siyasi istikrarına ve geleceğine duyulan güvenin artması noktasında önemli rol oynadığını söyledi. Zeytin Dalı Harekatı’nın yatırımcılarda asla bir soru işareti oluşturmadığını aktaran Ermut, “Aksine, yatırımcılar, hele de Türkiye’de yatırımı olanlar ve bir şekilde burada faaliyet gösterenler daha çok rakamlara baktıkları ve ülke gerçeklerini çok iyi bildikleri için onlar nezdinde bu harekat, siyasi istikrarın, Türkiye’nin gücünün ispatı noktasında önemli oldu” dedi.Türkiye’nin uluslararası doğrudan yatırımlar için her zaman önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Ermut, “Bu doğrultuda yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik gerekli reformlar yapılıyor. Bütün bunlar ülkemizi yatırımcılar açısından önemli kılıyor” diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütlerini temizleyerek Afrin kent merkzine girdi.