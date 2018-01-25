Zeytin Dalı’nın başarısı piyasalara yarıyor
Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı, Türkiye ekonomisinde olumlu hava estiriyor. Maliye Bakanı Ağbal, “Operasyon amaçlarına ulaşacak şekilde ilerliyor, bunlar ortaya çıktıkça da ekonomiye ilişkin beklentileri olumlu yönde etkileyecek” dedi.
Afrin’deki terör gruplarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nda olumlu haberler geldikçe, piyasalar adeta coşuyor. Harekat başladığından bu yana, oldukça başarılı geçmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yol kat etmesi sonrası, Borsa İstanbul (BİST) rekor üstüne rekor kırdı. Önceki güm 118.955 puana yükselerek rekor kıran Borsa İstanbul, dün de 119.000 puanın üzerine çıkarak yeni bir rekor daha kırdı. Dolar ise TL karşısında değer kaybını sürdürüyor.
OLUMLU FİYATLADI
Maliye Bakanı Naci Ağbal, katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası’nda programında yaptığı açıklamada “Operasyon başarıyla devam ediyor. Gerek borsa, gerek döviz piyasasında, gerekse finansal piyasalarda ortaya çıkan gelişmeler istikrara işaret ediyor. Operasyonun, ekonomi üzerinden olumsuz bir etki meydana getirmesi mümkün değil. Tam tersine, bana göre bu operasyon inşallah amaçlarına ulaşacak şekilde ilerliyor, bunlar ortaya çıktıkça da 2018 yılında ekonomiye ilişkin beklentileri olumlu yönde etkileyecek” dedi.
SANAL BAHİSE AYAR
Maliye Bakanı Naci Ağbal, ihracatın lokomotif sektörü haline gelen otomotivde yerli üretimi destekleyecek çabalar gösterilmesi gerektiğini belirterek, “Otomotiv sektörü, aracın imalatında araca takılan teçhizatla ilgili ÖTV iadesi talebinde bulunmuştu. Talebi olumlu değerlendirdik. Hükümetimize bunu getiriyoruz. Orada da olumlu şekilde değerlendirileceğini ümit ediyorum. Bu yolla sektörün üretim maliyetini aşağı çekmiş olacağız” dedi. Sanal bahis konusunda hacmin artmasıyla birlikte Maliye Bakanlığı olarak yetki aldıklarını da anımsatan Ağbal, “Sanal bahis kapsamında bankada bir hesabı yakalamışsak anında oradaki paranın çekilmesini engelliyoruz. Bunu artık günlük takip ediyoruz. 7 gün boyunca o parayı blokluyoruz.”
TEŞVİK PAKETİ YAKINDA MECLİS’TE
2018 yılı için yatırım ve istihdam teşvikleri ile ilgili bir çalışma yaptıklarını ve yakın zamanda Meclis’e sunmayı planladıklarını söyleyen Ağbal “Maliye Bakanlığı olarak zaman zaman ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak amacı ile yasal düzenlemelerimiz var. 2018 yılında yatırımları ve istihdamları teşvik etme amacıyla düzenlemeler planlamıştık. Torba Yasa diye tabir ettiğimiz çalışmaya başlamıştık. Bakanlıklarımız ile koordine halinde düzenlemeleri inceliyoruz. Yakın bir zamanda uygun görülen düzenlemeleri Meclis’e sevk etmeyi düşünüyoruz. 2018-2019 yıllarında yatırım harcamaları kapsamında makine teçhizat harcamalarında teşvik edici düzenlemeler yapmak istiyoruz” dedi.
KGF DAHA AKTİF KULLANILACAK
Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) bu yıl da aktif kullanılacağını belirten Ağbal, “KGF’yi bu yıl yatırım amaçlı, ihracata yönelik kredi ihtiyacı varsa özellikle de bunu zamana yayarak kullandıracağız. KGF ile ilgili 2 gün önce protokol imzalanarak bu yılın yol haritası belirlendi. Büyümeye artık daha çok yatırım ve ihracat kanalından destek verecek bir araca dönüştü” dedi.
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