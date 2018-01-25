Zeytin Dalı’nın başarısı piyasalara yarıyor

Afrin’deki terör gruplarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nda olumlu haberler geldikçe, piyasalar adeta coşuyor. Harekat başladığından bu yana, oldukça başarılı geçmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yol kat etmesi sonrası, Borsa İstanbul (BİST) rekor üstüne rekor kırdı. Önceki güm 118.955 puana yükselerek rekor kıran Borsa İstanbul, dün de 119.000 puanın üzerine çıkarak yeni bir rekor daha kırdı. Dolar ise TL karşısında değer kaybını sürdürüyor.

OLUMLU FİYATLADI

Maliye Bakanı Naci Ağbal, katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası’nda programında yaptığı açıklamada “Operasyon başarıyla devam ediyor. Gerek borsa, gerek döviz piyasasında, gerekse finansal piyasalarda ortaya çıkan gelişmeler istikrara işaret ediyor. Operasyonun, ekonomi üzerinden olumsuz bir etki meydana getirmesi mümkün değil. Tam tersine, bana göre bu operasyon inşallah amaçlarına ulaşacak şekilde ilerliyor, bunlar ortaya çıktıkça da 2018 yılında ekonomiye ilişkin beklentileri olumlu yönde etkileyecek” dedi.

SANAL BAHİSE AYAR

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ihracatın lokomotif sektörü haline gelen otomotivde yerli üretimi destekleyecek çabalar gösterilmesi gerektiğini belirterek, “Otomotiv sektörü, aracın imalatında araca takılan teçhizatla ilgili ÖTV iadesi talebinde bulunmuştu. Talebi olumlu değerlendirdik. Hükümetimize bunu getiriyoruz. Orada da olumlu şekilde değerlendirileceğini ümit ediyorum. Bu yolla sektörün üretim maliyetini aşağı çekmiş olacağız” dedi. Sanal bahis konusunda hacmin artmasıyla birlikte Maliye Bakanlığı olarak yetki aldıklarını da anımsatan Ağbal, “Sanal bahis kapsamında bankada bir hesabı yakalamışsak anında oradaki paranın çekilmesini engelliyoruz. Bunu artık günlük takip ediyoruz. 7 gün boyunca o parayı blokluyoruz.”