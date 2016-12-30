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Zeytin fiyatına zam yok, manipülasyon var

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, sofralık zeytin fiyatlarında artış haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek “Açıklamalar piyasayı manipüle etmek amacıyla yapılmıştır.

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Eğer zam uygulanacaksa bu rakam enflasyon oranının üzerinde olmayacaktır” dedi. Asa, şunları söyledi: “Sofralık zeytinde bahsedildiği gibi bir zam söz konusu değildir. Marmarabirlik olarak sofralık zeytine zam yapılacaksa, bu rakamın enflasyon oranının üzerinde olmayacağını açık bir şekilde belirtmek isterim. Sofralık zeytine yapılacak zam oranı, ortalama yüzde 8-9 oranlarında enflasyon değerinde olacaktır. Hatta piyasada bulunan yeşil zeytin çeşitlerimizde yüzde 15’e varan fiyat düşüşü bile olacaktır.” Başkan Asa, sofralık zeytinde “fiyatlar uçtu” şeklinde haberler yapılarak, üreticiye stokundaki ürünü satmamasına ve dolayısıyla daha ucuza satılmasına sebep olacak bir mesaj verilmeye çalışıldığını kaydetti.

İki yıl önce zeytinyağı fiyatları ile ilgili olarak da aynı spekülatif açıklamaların yapıldığını vurgulayan Asa, şunları söyledi: “Ülkede zeytinyağı varken yok diyerek ithalat için bir sürü senaryolar yazdılar. 1 Şubat 2015 tarihinde ithalatı yapılmamış olmasına rağmen 3 bin ton zeytinyağı ithalatı yapıldığına ilişkin haberler yayınlanmış, üreticinin elinden düşük fiyatlara zeytinyağı toplandıktan sonra yağ fiyatları iki kat artırılmıştır. Aracıların elindeki zeytinyağı bittikten sonra da fiyatların tekrar düşürüldüğünü hep birlikte gördük. Zeytinyağı fiyatları 18 liradan 11 liraya düştü. Ne oldu, ne değişti Türkiye’de? Üretim mi arttı? Üretim düşmesine rağmen fiyatlar geriledi. Üreticinin elindeki zeytini daha ucuza toplamak için de aynı senaryolar yazılıyor. Zeytin fiyatlarının uçtuğuna yönelik haberlerle aslında üreticiye ‘senin ürünün havuzda çok fazla para yapacak, satma, elinde kalsın’ mesajı veriliyor.” Asa “Bu açıklamalar, kolay yoldan kazanç sağlamaya ve üreticiyi bitirmeye yöneliktir. Marmarabirlik olarak üreticimizin her zaman yanında olduğumuzu ifade etmek isteriz” diye konuştu.

 

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