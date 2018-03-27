Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın: FZK Mühendislik örneği görülmemiş bir model olacak'

Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Ziraat Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, Ziraat Katılım Bankası tarafından "ortak yatırım modeli" uygulanarak kurulan FZK Mühendislik ve Sinai Yatırımlar AŞ'nin tanıtımı dolayısıyla Marriott Otel'de düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Ziraat Bankası olarak geçmişte sadece kamuyu finanse ettiklerini ancak günümüzde kamu ödeme garantili proje finansmanına da başladıklarını söyledi.

Bu yeniliğin kamunun iyi yönetilmesiyle ortaya çıktığına işaret eden Aydın, "Türk bankacılık sistemi reel sektörle iş ortaklarıyla yeni tanışıyor. Katılım bankacılığından beklenen birlikte iş yapabilme kültürüdür. Türkiye'nin en çok problem yaşadığı katma değeri yüksek teknoloji ağırlıklı işleri yapabilir hale gelmemiz lazım. Bu cari açığı yönetme konusunda da son derece önemli." diye konuştu.

"Reel sektöre 18 milyar lira finansman desteği"

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir de Ziraat Katılımın kurulduğu günden bugüne kadar reel sektörü büyütmek için çalıştığını kaydetti.

Bankanın, Türkiye genelindeki 67 şube ve bine yakın personelle hizmet verdiğini aktaran Özdemir, aktif büyüklüklerinin 15 milyar lirayı aştığını dile getirdi.

Özdemir, bankanın bugüne kadar reel sektöre 18 milyar lira finansman desteği sağladığına dikkati çekerek, "Bugün bankamızla savunma sanayisi, raylı sistemler gibi endüstriyel alanlarda hizmet veren Fikssan Fikstür Sanayi ve Ticaret AŞ arasında yüzde 50-50 ortaklı FZK Mühendislik ve Sinai Yatırımlar AŞ kurulmuştur." ifadesini kullandı.

FZK Mühendislik'in ana konusunun savunma sanayisi, otomotiv, demiryolu sektörlerinin ihtiyaç duyduğu kalıp, fikstür ve nihai ürünlerin üretimi olacağını belirten Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FZK'nin yönetim kurulu başkanı bankamızdan, genel müdürü Fikssan AŞ'den, mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı da yine bankamız tarafından atanacaktır. Yeni işler ve ihaleler FZK tarafından üstlenilecek, bankamız finansman desteğinin yanı sıra kurumsallaşma konusunda rehberlik edecektir. Hedeflere ulaşıldıktan sonra bankamız hisselerini FZK'ye veya sermaye piyasalarına arz ederek projeden çıkabilecektir. Türkiye'de daha önce de katılım bankaları tarafından kar-zarar ortaklıkları yapılmıştı ancak Ziraat Katılım ile Fikssan AŞ'nin bir araya gelerek oluşturdukları FZK Mühendislik, sanayi alanında, sermaye ortaklığına dayalı olarak tesis edilen daha önce örneği görülmemiş bir model olacak."