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Ziraat Bankası'ndan 6,5 milyar TL kar

Ziraat Bankası'nın 9 aylık konsolide olmayan net dönem karı, 6 milyar 507 milyon 139 bin TL olarak gerçekleşti

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Ziraat Bankası'nın konsolide olmayan net dönem karı 30 Eylül itibarıyla 6 milyar 507 milyon 139 bin TL oldu.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankası, 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla 6 milyar 507 milyon 139 bin TL konsolide olmayan net dönem karı elde etti.

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