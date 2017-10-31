Ziraat Bankası'ndan 6,5 milyar TL kar

Ziraat Bankası'nın konsolide olmayan net dönem karı 30 Eylül itibarıyla 6 milyar 507 milyon 139 bin TL oldu.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankası, 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla 6 milyar 507 milyon 139 bin TL konsolide olmayan net dönem karı elde etti.