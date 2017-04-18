Ziraat Bankası’ndan genç çiftçilere destek
Ziraat Bankası, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Genç Çiftçi Projesi kapsamında hibe almaya hak kazanan çiftçilere özel olarak uygulamaya koyduğu ‘Genç Çiftçi Kredisi’ni bu yıl da devam ettireceğini açıkladı.
Çiftçilere kesintisiz finansman desteği sağlayan banka, tarımda ekonomik ölçeğe sahip işletmeler oluşturulması, verimliliğin ve kârlılığın artırılması hedefiyle, hibe alarak tarımsal üretim yapmak isteyen genç çiftçilere alacakları hibe tutarının 6 katına kadar kredi imkanı sunuyor.
Hak kazanmak gerekli
Genç Çiftçi Kredisi ile ekonomik ölçeğe daha uygun ve gelir elde etme kapasitesi daha yüksek işletmeler oluşturulması ve bu işletmeler için gerekli işletme sermayesi ihtiyacının finansmanının sağlanması hedefleniyor. Bankanın gençlere yönelik sunduğu kredilerden yararlanabilmek için öncelikle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Genç Çiftçi Programı kapsamında hibe almaya hak kazanmak gerekiyor.
Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, arıcılık, kanatlı hayvancılık, kontrollü örtü altı tarımı ve mantar yetiştiriciliği konularında bakanlık tarafından verilen hibe tutarı, banka tarafından öz kaynak olarak kabul ediliyor.
7 YILA KADAR VADE
Ziraat Bankası Kredi Politikaları Genel Müdür Yardımcısı M. Cengiz Göğebakan “Bankamızca, hibe tutarının azami üç katına kadar verilen birinci dilim kredi ile işletme kapasitesi oluşturuyor, ikinci dilim kredi ile de işletmenin işletme giderlerinin finansmanını sağlıyoruz” dedi. Üretim konularına göre işletme kredilerinde 18 aya, yatırım kredilerinde ise 7 yıla kadar vade verdiklerini belirten Göğebakan, kredilerin teminatının ise KGF kefaleti ile karşılanmasını hedeflediklerini söyledi. Göğebakan “Tarımın istikrarlı büyümesine verimli, kârlı ve sürdürülebilir işletmeler oluşturulmasında desteğini her geçen gün artırarak devam ettiren Ziraat Bankası, bundan sonra da çiftçilerimizin desteklenmesi, işletme ölçeklerinin büyütülmesi ve sağlıklı finansman yapısına kavuşması için uygun vade, maliyet ve geri ödeme koşullarıyla yeni uygulamalar geliştirmeyi sürdürecek” dedi.
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