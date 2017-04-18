Ziraat Bankası’ndan genç çiftçilere destek

Çiftçilere kesintisiz finansman desteği sağlayan banka, tarımda ekonomik ölçeğe sahip işletmeler oluşturulması, verimliliğin ve kârlılığın artırılması hedefiyle, hibe alarak tarımsal üretim yapmak isteyen genç çiftçilere alacakları hibe tutarının 6 katına kadar kredi imkanı sunuyor.

Hak kazanmak gerekli

Genç Çiftçi Kredisi ile ekonomik ölçeğe daha uygun ve gelir elde etme kapasitesi daha yüksek işletmeler oluşturulması ve bu işletmeler için gerekli işletme sermayesi ihtiyacının finansmanının sağlanması hedefleniyor. Bankanın gençlere yönelik sunduğu kredilerden yararlanabilmek için öncelikle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Genç Çiftçi Programı kapsamında hibe almaya hak kazanmak gerekiyor.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, arıcılık, kanatlı hayvancılık, kontrollü örtü altı tarımı ve mantar yetiştiriciliği konularında bakanlık tarafından verilen hibe tutarı, banka tarafından öz kaynak olarak kabul ediliyor.

7 YILA KADAR VADE