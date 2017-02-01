Ziraat Katılım, yeni nesil dijital bankacılık uygulaması “Katılım Mobil”i hayata geçirdi

Bankacılıkta Yeni Nesil: Katılım Mobil

Katılım Mobil ile Ziraat Katılım müşterilerinin tüm bankacılık işlemlerini mobil ortamda kolay bir şekilde yapabilmeleri sağlanıyor. Ziraat Katılım, mobil bankacılık uygulamasıyla müşterilerine ürün ve hizmetlerine günün her saati erişebilme kolaylığı sunuyor.

Katılım Mobil’in güvenli alt yapısı ile hesap hareketlerinin kolayca görüntülenmesi, para transferleri, fatura ve vergi ödemelerinin yapılması gibi çok sayıda bankacılık işleminin şubeye gitmeden pratik bir şekilde gerçekleştirilebilmesi sağlanıyor.

Ziraat Katılım müşterileri Katılım Mobil uygulamasını Türkçe ve İngilizce olarak tercihli dil seçenekleriyle kullanabiliyor.

Akordeon işlem ekranlarıyla kullanıcılarına kusursuz müşteri deneyimi yaşatan Katılım Mobil, Ziraat Katılım’ın sosyal medya platformları ile en yakın şube ve ATM bilgilerine hızlı ulaşabilme imkânı sunuyor. Anında hesap açma hizmeti de sunan uygulama ile tüm kullanıcılar diledikleri yer ve zamanda çok hızlı bir şekilde Ziraat Katılım’da hesap da açabilecek.

Katılım Mobil kullanıcıları, basitleştirilmiş işlem adımları sayesinde tüm bankacılık işlemlerini herhangi bir işlem ücreti ödemeden kolayca yapabilecek. Uygulama IOS ve Android tabanlı cihazlara ücretsiz indirilebilecek.