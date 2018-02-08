Ziraat Üst Üste İkinci Kez Marka Değerini En Fazla Arttıran Banka
Bağımsız marka değerleme ve strateji danışmanlık şirketi Brand Finance’in “Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası-2018” araştırması sonuçlarına göre; Ziraat Bankası geçen sene olduğu gibi bu sene de Türkiye’deki bankalar arasında marka değerini en fazla yükselten banka oldu.
Marka değerini 120 Milyon USD arttırarak 1 Milyar 312 Milyon USD’den 1 Milyar 432 Milyon USD’ye çıkartan Ziraat Bankası, sıralamada 5 basamak birden yükseldi. Ziraat Bankası’nın AA- olan marka notu da AA+ seviyesine yükseldi.
Ziraat Emin Adımlarla İlerliyor
Aynı araştırmada 2016 yılında 944 Milyon USD olan Ziraat Bankası’nın marka değeri böylece geçtiğimiz iki yılda %52 yükselmiş oldu. Çalışmada 2016 yılına göre sıralaması yükselen tek Türk bankası yine Ziraat Bankası oldu. Ziraat Bankası söz konusu iki yıllık süreçte toplam 28 basamak birden yükseldi.
Ziraat Bankası’nın altı yıl önce başlattığı verimlilik esaslı değişim projesi Banka’nın bilanço içi ve dışı tüm rakamlarında sektör ortalaması üzerinde iyileştirme sağlarken Banka’nın marka algısına da çok önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. 2016 ve 2017 yıllarında Ziraat Bankası, Türkiye’nin Lovemark’ları araştırmasında da üst üste ikinci kez banka kategorisinde Türkiye’nin en sevilen banka markası seçilmişti.
Türkiye dışında dünyanın 18 ülke ve 95 noktasında faaliyetlerine devam eden Ziraat Bankası’nın son yıllarda uluslararası düzeyde başarılar elde etmesi Bankamızca izlenen stratejinin doğruluğunu bir kez daha teyit etmektedir.
Ziraat Bankası yarım trilyona ulaşan aktifbüyüklüğü ile ülkemizin en büyük finans kuruluşu olarak etkinlik ve verimlilik odaklı çalışmalarıyla müşterilerimize ve ülkemiz ekonomisine uzun soluklu katkılar sağlamaya dün olduğu gibi yarın da devam edecektir.
|
|
Sıralama
|
Marka Değeri (Milyon $)
|
Marka Notu
|
Banka
|
2018
|
2017
|
2016
|
2018
|
2017
|
2016
|
Fark
|
2018
|
2017
|
2016
|
Ziraat Bankası
|
140
|
145
|
168
|
1.432
|
1.312
|
944
|
120
|
AA+
|
AA
|
AA-
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAATBANKASI
Genel Müdürlüğü
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