2016’yı 47 ofisle tamamlayan ERA Türkiye 2017 yılında 30 yeni ofis hedefliyor

Türkiye’nin en genç gayrimenkul danışmanlığı markası ERA Türkiye; geldiği noktayı ve 2017 yılı hedeflerini düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

2016 yılını yüzde 70 büyüme ve KKTC dahil 47 ofisle kapatan Era Gayrimenkul Türkiye, 2017 yılında 30 yeni ofis açmayı hedefliyor.

Sektörünün en geç firması olarak 4 yıldır faaliyetlerini sürdüren ERA Gayrimenkul; temelleri 45 yıl önce ABD’de atılan ve dünyanın sayılı büyük gayrimenkul danışmanlığı kuruluşlarından biri ERA Real Estate’in bir parçası olarak çalışmalarını yürütüyor.

Ülke genelinde yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen; 2017 yılında da konuta olan yatırımların hızla süreceğine olan inançlarının tam olduğunu ve bu nedenle yatırımlarını aralıksız sürdürdüklerini belirten ERA Gayrimenkul Türkiye Koordinatörü Mustafa Baygan, Türkiye ekonomisine güvendiklerini bu nedenle de yatırımlarına aralıksız devam ettiklerini söyledi.

2017, konuta yatırım yılı olacak

Baygan “Olumsuz ve tatsız olaylara şahit olduğumuz bir yılı geride bıraktık, ancak geleceğe umutla bakıyor ve yatırım hedefleri belirliyoruz. Yılsonu itibariyle yüzde 70 büyüme sağladık ve yılı 47 ofisle kapattık. Bu yıl da 30 ofis açmayı ve 2017 sonunda ofis sayımızı 77’ye çıkarmış olmayı planlıyoruz” dedi.

2017 yılının gayrimenkul açısından canlı geçeceğini ve sektörün hep revaçta kalacağını beliren Baygan, bunun nedenleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Baygan “Yenilenme mecburiyetindeki yaklaşık 12 milyon bina, büyük şehirlere göçün devam etmesi, evlenmeler, boşanmalar, gayrimenkulden beklenen rant geliri konuta olan talebin devam edeceğini gösteriyor.

Bütün bunlara, döviz artışı nedeni ile oluşacak yaklaşık yüzde 10 fiyat artışının getireceği hızlandırılmış talep de eklenince yeni yılın ilk aylarında İstanbul’da konut satışının geçen yıla göre artacağını söyleyebiliriz. Franchise pazarı 2016 yılında 43 milyar dolar gelir ve 200 bin kişiye istihdam alanı sağladı. 2017 yılı beklentisi için 50 milyar dolar diyebiliriz” dedi.

Döviz getiren yabancılara vatandaşlık hakkı veren yeni yönetmelikle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Baygan, kararın gayrimenkul sektörüne ciddi avantaj sağlayacağını kaydetti.

Baygan “Yeni yönetmelikle yurtdışıdan Türkiye’ye yatırım kararını durduran fon ya da bireysel yatırımcı harekete geçecek. Zaten önemli bir konumda olan ülkemiz ve özellikle İstanbul daha da değer kazanacak.

Örneğin ERA Europe’un verilerine baktığımızda konut metrekare fiyatlarında İstanbul’un en uygun şehir olarak ön plana çıktığını görüyoruz. ERA Europe’un arşivinden gelen verilere baktığımızda dünya büyük şehirlerinde m2 bedeli ile birinci sırayı 8.413 Euro ile Paris alırken, en uygun fiyat 720 Euro ile İstanbul’da bulunuyor.

Paris, metrekaresi 8.413 Euro ile konutta en pahalı şehir olarak dikkat çekerken, İstanbul ise 720 Euro ile en uygun şehir olarak dikkat çekiyor. Halen İsviçre’nin başkenti Zürih’te m2 fiyatları 5.985 Euro bu da İstanbul’daki değerden yaklaşık 8.5 kat pahalı” diye konuştu.

“Günümüzde gayrimenkul franchise’ı en iyi yatırım…”

Gayrimenkul franchise sektöründe farklı işler ve yenilikler yaparak Türkiye de bir ilk olma arzusu ile yola çıktıklarını belirten ERA Gayrimenkul Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Can Ekşioğlu ise ERA Türkiye’nin 4 yılda yüzde 74 tutundurma oranını yakaladığını, hedeflerinin ise Avrupa’daki rakam olan yüzde 90’a ulaşmak olduğunu söyledi.

Ekşioğlu, “ERA Türkiye olarak sağlam ve emin adımlarla yürüyoruz. Franchise satışlarımızda seçici davranıyor markayı taşıyabilecek ve değer katacak iş ortaklarıyla el sıkışıyoruz.

ERA 2016’da en çok İstanbul, İzmir ve Antalya’da büyüdü. Son zamanlarda özellikle Doğu ve Güneydoğu’dan talepler alıyoruz, oralara da gideceğiz.

Ülkemiz büyüyecek, sektör büyüyecek, biz de büyüyeceğiz… Çünkü iş kurma hayali ile araştırma yapanların karşısına çıkan ilk seçenekler arasında en çok tercih edileni gayrimenkul sektörü...

Güvenilir bir alana yatırım yapmak ve iş kurmak isteyenler için iyi fırsatlar sunan sektörde en doğru yöntem ise gayrimenkul franchise’ı almak.

Bu sistem; iş kurma sürecinde yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırarak yatırımcıya birçok desteği beraberinde getiriyor. Gayrimenkul franchise’ı da en çok kazandıran, başarı oranı yüksek bir alan… Başarısını kanıtlamış olan büyük bir markanın kanatları altında olmak işletme sahibi için büyük avantajlar sağlıyor.

2017‘de Türkiye’de daha fazla ERA bayrağı dalgalanacak. Hedefimiz ERA markamızın görünürlüğünü yükseltmek olarak belirledik. 2017 yılında bu hedefimizi gerçekleştirmemizi sağlayacak ilgi çekici programlarımız, araçlarımız ve yeni iş sistemlerimiz ERA markasını bir üst seviye taşıyacak” diye konuştu.

ERA Türkiye ofisleri için neler yapıyor?

* Çok güçlü bir teknolojik altyapı kullanan ERA ofisleri, CRM sistemleri ve Microsoft ile yapmış oldukları iş ortaklığına ek olarak, 360 derece otomasyonlu portföy sunumu sağlayan hizmetlerin yanı sıra voip santral alt yapı sistemi ile de ofislerin sisteme entegre olarak çalışmalarına olanak sağlıyor.

* Ofis & Ekip Yönetimi, Ofisler Arasında Portföy ve Müşteri Talep Eşleştirme, Ajanda & İş Takibi, Hazır Mobil Uyumlu Web Sitesi, Portal İlan Entegrasyonu, Ofis Santral Telefonu-CRM Entegrasyonu, 360 Sanal Tur ve Video Ekleme, toplu SMS, toplu posta ve ERATECH CRM Entegre Ofis Santrali (Bulutfon.com) gibi teknolojik imkanlar sunuyor.

* 4 büyük Emlak ( gayrimenkul ) portalı (hurriyetemlak.com, milliyetemlak.com, zingat.com, emlaktown.com) ile yapılan entegrasyon anlaşması ile Broker ve Gayrimenkul Danışmanları portföylerinin bu portallarda eş zamanlı olarak yayınlanmasını sağlıyor

* İş ortaklarına ‘İşletim Sistemi’ sağlıyor. Bu ‘İşletim Sistemi’ uygulayan ERA ofisleri, hızla organizasyon yapısını kurarak başarıya ulaşıyor.

* Düzenli eğitim ve seminerleriyle Broker ve Gayrimenkul Danışmanlarına sürekli destek veren ERA, 2016 yılının son eğitimi olan CampERA broker kampına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Broker’ları dahil Türkiye genelinden 60 Broker ve Broker / Manager katıldı. Ayrıca 250 Danışman ( Gayrimenkul Danışmanı ) sayısına ulaşmış Texas / El Paso’daki ERA franchise ofisi sahibi Douglas Van Nortwick ‘başarıya giden yolda tecrübe’ konusu ile ilgili ERA Gayrimenkul Türkiye Broker’larına CampERA’da eğitim verdi.

* Türkiye’nin ilk gayrimenkul akademisini Bağdat Caddesi’nde 400 m2'de kuran ERA, ‘ERA Clinic’ ve ‘ERA Coaching’ hizmetlerinin de dahil olduğu güçlü eğitim modeli geliştirdi.

* Farklı şehir ve lokasyonlardan gelen Brokerlar’ın network yapma fırsatı bulduğu ‘IntERActive Broker Eğitim Programı’nı da sektöre kazandıran ERA, Broker’larının profesyonel eğitim almalarına ve yüksek kalitede hizmet veren ekipler kurup geliştirmelerine destek veriyor.