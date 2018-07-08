250 bin Euro’ya AB’de oturum fırsatı

Amerika, İngiltere, Almanya, İspanya, Yunanistan ve Portekiz’de pek çok proje ile ilgilendiklerini anlatan Narazan “Şirketimiz, yurtdışı yatırımlar ve oturma izni programları ile müşterilerine uygun gayrimenkul yatırımının bulunmasından, oturma izninin alınmasına kadar tüm evrelerde anahtar teslim danışmanlık hizmeti veriyor” dedi.

DOLAŞIM HAKKI

Emlak fiyatlarının Türkiye’de son 1.5 yıldır düşük seyrettiğini ifade eden Narazan “Golden Visa ülkelerinde Euro ile kira getirisine artı olarak birçok farklı avantaj var. Yunanistan’da 250 bin Euro’luk bir gayrimenkul yatırımı sonrasında 40 gün içinde oturma iznini almak mümkün. Yunanistan, yatırımcıya, eşine, 21 yaşından küçük çocuklarına, yatırımcının anne-babasına ve eşinin anne babasına oturma izni ve Avrupa Birliği vizesiz serbest dolaşım hakkı sunuyor” dedi. Narazan şöyle devam etti: Portekiz, yatırımcıya, eşine, 21 yaşından küçük çocuklarına oturma ve çalışma izni sunuyor. Ayrıca Portekiz’de ikamet etme zorunluluğu olmadan 6’ıncı yılda Portekiz vatandaşlığına başvurma imkânı veriyor. Avrupa Birliği vizesiz serbest dolaşım hakkı da bulunuyor.İspanya da yatırımcıya, eşine, 21 yaşından küçük çocuklarına oturma ve çalışma izni sunuyor.”

YATIRIMIN GÖZDESİ İSPANYA

Diğer Avrupa ülkelerinde de çeşitli yatırımlarla oturma iznine sahip olduğunu ifade eden Vesta Global’in Kurucu Ortağı Teuta Narazan, şu bilgileri verdi: “İspanya’da 500 bin euroluk gayrimenkul yatırımı ile oturma izni hakkına sahip oluyorsunuz. Madrid, Barcelona ve Valencia ise Türklerin en çok tercih ettiği bölgelerin başında geliyor. İspanya’nın yıldızı Madrid, krize rağmen emlak fiyatlarının artış görmesi sebebi ile yatırım yapmak için özellikle yönlendirdiğimiz bir şehir” dedi.