300 bin dolara vatandaşlıkla 10 milyar doları aşarız

Gayrimenkul sektörü yabancıya konut satışında artan ivmenin daha yukarıya çekilmesini istiyor. Bu konuda çalışma yapılmasını talep eden sektör temsilcilerinden söyleyen Bahaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdüssamet Bahadır, yabancı yatırımcının konut alma oranının her ay biraz daha arttığını belirterek, Türkiye’nin konut ihracatçısı bir ülke konumuna gelebileceğini söyledi.

RAKAMLARI AŞARIZ

Bahadır halihazırda yabancıya vatandaşlık için konut satış miktarının 1 milyon dolar olma şartını hatırlatarak, “Türkiye’den 300 bin dolarlık ev alana vatandaşlık verilmesiyle ilgili bir düzenleme olursa yabancıya satış 10 milyar doları aşar” dedi.

Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda bulunan gayrimenkul sektörüne yabancı yatırımcıların ciddi ilgi gösterdiğini belirten Bahadır, ancak bu ilginin yatırıma çevrilmesi gerektiğini söyledi.Yabancı yatırımcının konut satın alma oranının her geçen ay biraz daha arttığını kaydeden Bahadır, bunu kendi satışlarında da gözlemlediklerini belirtti. Rakamlara bakıldığında 2018 yılı ocak-haziran döneminde ülke genelinde yabancı uyruklu kişilere toplam 11 bin 816 konut satışı olduğunu hatırlatan Bahadır, bunun da 2 milyar doların üzerinde bir döviz girdisi anlamına geldiğini söyledi. Geçtiğimiz yıl yabancıya 4,6 milyar dolarlık konut satışı gerçekleştirildiğini hatırlatan Bahadır, bazı düzenleme ve uygulamalarla yıl sonunda bu rakamın çok üzerine çıkmanın mümkün olduğunu kaydetti.

TALEP ARTACAKTIR

Türkiye’nin konut ihracatçısı bir ülke konumuna gelmesi için mütekabiliyet konusunun gündemde tutulması ve bazı ek düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Abdüssamet Bahadır, şunları söyledi: “Konut satarak aslında ihracat yapmış oluyoruz. Konuyu böyle değerlendirmek lazım. Üstelik yabancını aldığı konut ülkede kalıyor, başka bir yere gitmiyor. Yabancıya konut satarken hem döviz geliyor hem de konutu alanlar ülkemizde yaşıyor ve bir yandan da tüketiyor. Öte yandan; yabancıya satışı arttırmak gerekiyor. Yabancı yatırımcılara daha çok güven vermek ve onları koruyan kanun ve yönetmeliklerle daha fazla yatırımcı çekmeye çalışmak sektöre verilecek destekler arasında yer alıyor. Konuyla ilgili birtakım düzenlemeler yapıldı, ancak daha da yapılması gerekenler var. Özellikle yabancı vatandaşların 1 milyon dolarlık mülk alarak Türk vatandaşı olma hakkının tekrar gözden geçirilmesinde fayda var. Rakam diğer ülkelere göre fazla. Buda aslında Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen yabancıları başka ülkelere kaçırıyor. Rakam makul seviyelere çekilirse yabancılar daha çok talep oluşturacaktır.”