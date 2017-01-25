Adam Gibi Proje Nisan’da Teslim

Özgün mimari yapısı ve lokasyonu ile DAP Yapı’nın fark yaratan projesi Adam Kule, teslime hazırlanıyor. Rezidans, home-ofis ve sosyal yaşam alanlarından oluşacak ve bölgenin çehresini değiştirecek Adam Kule, ayrıcalıklı yaşamın tüm ihtiyaçlarını karşılayan ferah ortamı ve fonksiyonel yerleşim planıyla alışkanlıkların ötesinde bir hayat vadediyor. DAP Yapı’nın özgün forma sahip konsept projeler zincirinin son halkası olan Adam Kule’nin benzersiz mimarisiyle uyumlu iç tasarımı, farklıyı değil, eşsiz olanı arayanlar için kusursuzu sunuyor.

DAP Yapı, Nisan ayında yaşamın başlayacağı Adam Kule’ de 10 bin TL peşinat, 88 aya varan vade, DAP Yapı Finansman ayrıcalığı ve kişiye özel ödeme seçenekleri ile bu eşsiz projeden konut ve ofis sahibi olma imkanı veriyor. Özgün mimari yapısından A Plus niteliklerine, lokasyon avantajlarından, sağladığı yüksek prestij ve yatırım olanaklarına kadar birçok özelliğiyle dikkat çeken Adam Kule, başta aileler olmak üzere yatırımcılar tarafındanbüyük ilgi ve talep görüyor.

Özel projeler geliştirmeye devam ettiklerini belirten DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz;

“Anadolu Yakası’nın en özel yerleşim bölgelerinden olan Dragos’ta hayata geçirdiğimiz Adam Kule için daha önce geliştirdiğimiz projelerde olduğu gibi çok titiz davrandık. Dünyada eşi benzeri olmayan bir mimariye imza attık. İstanbul’a ve ülkemize anıt binalar, sembol eserler kazandırma devam ediyoruz.

DAP Yapıolarak insana ithaf ettiğimiz projemizde teslime yaklaştık. Adam Kule’de yaşayacak olanlar alışverişten eğlenceye, sağlıktan spora İstanbul’un en seçkin merkezlerinden Kadıköy ve Bağdat Caddesi’ne çok yakın olacaklar. Projemiz İstinaf Mahkemesi ve Maltepe Rekreasyon Projesine olan yakınlığıyla da talep görüyor. Adam Kule bulunduğu yer sebebiyle hem sosyal yaşam hem de yatırım anlamında birçok avantajı bir arada sunuyor. Yılın ilk günlerinde hazırladığımız kampanya ile müşterilerimize ve yatırımcılara teslimden önce bir fırsat daha sunuyor ve bu özel projeye davet ediyoruz” dedi.

İnsan Gibi Yaşam Sunuyor

Sadece benzersiz mimarisiyle değil, üstün özellikleri ve sunduğu ayrıcalıklarla da ses getirecek Adam Kule, 5 yıldızlı konforu, açık yüzme havuzu, SPA ve fitness merkezi de yer alıyor. Kafe, yürüyüş parkuru ve özgün peyzaj alanı ile ayrıcalıklı bir yaşam vadeden Adam Kule, restoran, resepsiyon hizmetleri, asistan hizmetleri, limuzin ve araç kiralama servisi, özel organizasyon ve randevu sistemi, çok amaçlı kullanıma uygun toplantı salonları, açık ve kapalı otoparklar, fiber optik kablolu iletişim ağı, consierge hizmeti, teknik servis, merkezi pay ölçer, ısıtma-soğutma sistemi, elektronik kontrol sistemi ve 7/24 güvenlik ile farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor. DAP Yapı kalitesiyle hayata geçirilen Adam Kule, opsiyonel mimari ayrıcalığıyla kullanıcıların kendi zevkine ve stiline göre de tasarlanabiliyor.

Eşsiz Lokasyon

Adam Kule; marina, metro, hızlı tren, kara, hava, deniz ve raylı ulaşım hatlarına yakınlığıyla ulaşım kolaylığı sunuyor. Maltepe, Kadıköy ve Bağdat Caddesi’nin hemen yanında bulunan Adam Kule’den, TEM Bağlantı Yolu, Sahil Yolu, E-5 Karayolu, Yüksek İstinaf Mahkemesi, Kartal Adliyesi, Maltepe Sahil Dolgu Alanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı gibi merkezi alanlara kolayca ulaşılıyor.