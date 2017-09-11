Artaş İnşaat 11 projesiyle uluslararası vitrinde

Avrupa Konutları markasıyla inşaat sektörünün en güvenilir firmaları arasında öne çıkan Artaş İnşaat, Dubai Cityscape fuarında 11 projesiyle yerini alırken, her yıl olduğu gibi bu yıl da körfezli yatırımcıların ilgi odağındaydı.

Artaş İnşaat, lansmanını gerçekleştirdiği Avrupa Konutları Yamanevler projesine ek olarak; satışı devam eden Avrupa Konutları Başakşehir, Avrupa Residence & Office Ataköy, Avrupa Office Ataşehir, Avrupa Konutları Kale 2, Avrupa Konutları Atakent 4 ile ortak girişimlerle geliştirilen Vadistanbul ve Tema İstanbul’un da fuarda tanıtımını yaptı.

Yakın dönemde hayata geçireceği projelerinden Avrupa Konutları Arıcılar, Avrupa Konutları Atakent 4 B ve Vadipark Seyrantepe’nin de ön tanıtımını yapan Artaş İnşaat, toplam 11 projesiyle standında yabancı yatırımcıları karşıladı.

AVRUPA KONUTLARI YAMANEVLER DUBAİ’DE LANSE EDİLDİ

1.2 milyar TL’lik yatırımla inşasına başladığı Avrupa Konutları Yamanevler projesinin lansmanını Dubai’de gerçekleştiren Artaş İnşaat, Körfezli yatırımcılardan tam not aldı.

Avrupa Konutları markasının konutta Anadolu Yakası’ndaki ilk halkası olacak Avrupa Konutları Yamanevler ile 11 blokta 1.672 konut, 2 ofis bloğu ve 38 ticari ünite hayata geçirilecek.

ÇETİNSAYA; “ÖNCELİKLİ AMACIMIZ TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN TANITIMI”

Türk inşaat sektörünün önde gelen temsilcileri arasında yer alan Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya; “Bugün, inşasına devam ettiğimiz projelerimizle ülkemizin istikrarını tanıtmaya yönelik dünyanın en büyük gayrimenkul fuarlarından Dubai Cityscape’de yerimizi aldık. Avrupa Konutları Yamanevler projemizin lansmanını da Dubai’de, Körfez bölgesinden yatırımcılar eşliğinde gerçekleştirdik. Körfez bölgesinde projelerimizin ve markamızın bilinirliğinin yüksek olması nedeniyle yatırımcılardan da talep alıyoruz ve güzel bir ilgi görüyoruz.Yamanevler projemize de talepler geliyor. Burada münferit taleplerle birlikte blok alımı yönünde taleplerle de karşılaşıyoruz. Ancak, projelerimizdeki yaşam standartları gereği toplu satışlara sıcak bakmıyoruz. Bugüne dek hayata geçirdiğimiz projelerin hiç birinde bu şekilde toplu satışlar gerçekleştirmedik. Sakinleriyle birlikte yaşayan bir proje hayata geçirmek bizim için çok daha önemli bir unsur. Bizim bu ve bunun gibi uluslararası alandaki fuarlara katılım amacımız daima Türkiye’nin inşaat sektöründe geldiği noktayı ve ülkemizin potansiyelini tanıtmaktır” dedi.

AVRUPA KONUTLARI YAMANEVLER’DE ÖN SATIŞ DÖNEMİNİN ARDINDAN SATIŞLAR BAŞLADI

Avrupa Konutları Yamanevler, İstanbul Anadolu Yakası’nın en hızlı değer kazanan bölgelerinden Ümraniye’de yükseliyor. Ön satış dönemiyle birlikte Dubai fuarına kadar geçen dönemde önemli oranda taleple karşılaştık.

484 bin TL’den başlayan fiyatlarla alıcı bulan projede yüzde 1 KDV avantajına ek olarak cazip ödeme alternatifleriyle alıcı buluyor.

Geniş ve ferah kullanım alanlarına sahip 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tiplerinin yer aldığı Avrupa Konutları Yamanevler’de dairelerin büyüklükleri 75 metrekare ile 248 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

Avrupa Konutları Yamanevler’de; yüzme havuzları, koşu parkuru, fitness merkezi, tenis kortları, basketbol sahaları, mini futbol sahası, çok amaçlı saha gibi donatıların yanı sıra 9 bin metrekarelik yansıma havuzları ile geniş peyzaj alanlarına yer veriliyor.

“YAMANEVLER” METRO DURAĞI VE ALIŞVERİŞ MEYDANIYLA YENİ MERKEZ OLUYOR

472 bin metrekare inşaat alanına sahip Avrupa Konutları Yamanevler; Ümraniye’nin en hareketli noktası Alemdağ Caddesi’nde, AVM’ler, hastaneler ve üniversite kampüsleriyle çevrili bir bölgede yer alıyor.

1.2 milyar TL’lik dev yatırımla bölgenin en hareketli noktasını oluşturacak proje; 2 ofis bloğu ve 38 ticari ünitesiyle bölgenin yeni merkezi olarak konumlanıyor.

Ay sonunda hizmete girmesi planlanan Yamanevler ve Çakmak Metro duraklarının ortasında yükselen Avrupa Konutları Yamanevler; TEM Otoyolu’na 1 km, E – 5 Otoyolu’na 7 km, Ataşehir Finans Merkezi’ne ise 5 km mesafede bulunuyor.

Mimarisinde SPDO Mimarlık – Sabri Paşayiğit’in imzası bulunan projede inşa çalışmaları hızla devam ediyor.